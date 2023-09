"Non abbiamo neanche l’interruzione ancora".

Così si conclude il video in cui Kevin Laganà, mentre riprende se stesso, registra la voce di una persona che dice:

"Se vi dico treno andate da quella parte!"

Il video, mandato in onda dal Tg1 è tra i documenti acquisiti dalla Procura di Ivrea. La voce della persona dovrebbe essere quella di uno dei due indagati, l’agente scorta di RFI.

Il video si conclude subito dopo la frase "non abbiamo neanche l’interruzione ancora". Non è chiaro se quello sia il momento in cui Kevin Laganà sia stato travolto insieme agli altri 4 operai che stavano lavorando alla sostituzione di un tratto di binari alla stazione di Brandizzo. Se così non è, l'incidente è comunque avvenuto pochissimo tempo dopo.

A questo punto è evidente che almeno uno dei due indagati, l'altro è il responsabile della ditta che lavorava per conto di RFI, sapeva che il traffico ferroviario su quella linea non era stato interrotto.