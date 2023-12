CHIARA TAIGI - 31 DICEMBRE 2023 ORE 9:30 SU RAIUNO

APPUNTAMENTO su RAIUNO a UNOMATTINA IN FAMIGLIA

BUON CAPODANNO e BUON 2024 !



Chiara Taigi augurerà con il suo canto un BUON 2024 in diretta su RAI UNO nel programma UnoMattina in Famiglia, 35° edizione, presentato da Beppe Convertini, Monica Setta e Ingrid Muccitelli, con la Regia di Marco Aprea.

Chiara Taigi recentemente nominata come Ambasciatrice del Bel Canto nel Mondo con la sua interpretazione vocale sarà presente su RAI UNO con gli Auguri di Pace e un Felice Anno Nuovo a Tutti!

Un momento di spensieratezza con Chiara Taigi, un appuntamento in Famiglia da non perdere, dopo le 9:30 di Domenica 31 Dicembre 2023, dove ci accompagnerà la felicità dell'Opera e del Canto Lirico su UnoMattina in Famiglia!

Chiara Taigi con l'interpretazione vocale e la magia televisiva trasformerà per un istante di stare tutti insieme per un “Capodanno in Famiglia”, dove bellezza, cultura, tradizione, musica e festa saranno presenti per i giorni di festa e Capodanno.

“Che il 2024 sia l'anno della Pace, della Luce e con semplicità porti Serenità a Tutti, che la musica rimanga libera in ogni sua espressione sempre come un segno di ispirazione per i cuori e illuminazione per l'anima. Ricordo e ringrazio tutte le persone che nel corso di questi anni mi hanno seguito e mi seguono con grande affetto, ricambierò donando e dedicando il mio Canto per un Sereno e Felice Anno Nuovo!” Chiara Taigi



Per vedere l'appuntamento in diretta streaming

www.raiplay.it/dirette/rai1

31 Dicembre 2023 - ORE 9:30



FB Chiara Taigi





