A Esino Lario, un paesino di montagna in provincia di Lecco, è stato ucciso Pierluigi Beghetto, 53enne che in passato ha ricoperto il ruolo di assessore e consigliere comunale.

Dalle prime indagini, sembra che l'omicidio sia da ricondurre ad una lite scoppiata per banali questioni di vicinato. I carabinieri hanno già arrestato il presunto colpevole, un individuo che risiedeva nello stesso edificio di Borghetto. Il presunto omicida è descritto come un uomo che vive di espedienti.

Anche l’elisoccorso, partito da Sondrio e coordinato dalla centrale operativa del 118, è intervenuto sul posto. I carabinieri della Compagnia di Lecco sono intervenuti sul luogo dell’incidente in gran numero, coordinando le indagini sotto la supervisione della Procura di Lecco. Al momento, sono in corso le prime verifiche per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi.