Durante un controllo del territorio, nella città di Carini in provincia di Palermo, un uomo di 48 anni è stato arrestato presso la sua abitazione. Durante la perquisizione, è stata individuata, in pieno centro urbano, una piantagione indoor di cannabis indica composta da 417 piante con un fusto tra un metro e un metro e mezzo, pronte per la raccolta, custodite in tre diversi locali nella disponibilità dell’arrestato, tutti attrezzati con lampade, reattori, ventilatori e bilancia.

L’alimentazione delle attrezzature veniva garantita grazie ad allaccio abusivo alla rete elettrica, rimosso da personale specializzato.

L'uomo si trova in carcere è le forze dell'ordine stanno continuando gli accertamenti sulle accuse rivolte che hanno portato all'arresto.