Intelligenza artificiale e features inedite: Volonclick cambia volto

Ancora più prodotto e nuove funzionalità per garantire performance da record nella costruzione dei pacchetti e nella prenotazione dei servizi singoli: in occasione della partecipazione a BMT, Volonline ha presentato la nuova release di Volonclick, piattaforma di booking online disponibile in esclusiva per gli agenti di viaggio all’indirizzo https://www.volonclick.it.

Molto di più di un nuovo look: attraverso l’adozione di una tecnologia di ultima generazione che integra algoritmi di intelligenza artificiale, il nuovo Volonclick è destinato ad avere un impatto rivoluzionario sul mercato, semplificando e velocizzando tutto il processo di ricerca e assemblaggio dei servizi. Parallelamente, la piattaforma può contare su una ricchezza di prodotto senza eguali grazie alla connessione con importanti fornitori internazionali, ad un benchmark efficiente – in grado di mappare tutte le varianti disponibili – e ad un processo di normalizzazione dei risultati che facilita la scelta finale. A ciò si aggiunge un’interfaccia grafica progettata per rendere il portale ancora più fruibile, agevolando il processo di preventivazione.

Il cuore del nuovo Volonclick è rappresentato dalla funzione “Crea Itinerario”, che permette di costruire pacchetti dinamici tailor made, anche nel caso di circuiti complessi e multi-tappa. Il sistema si basa su un flusso sequenziale che prevede l’integrazione progressiva di voli, soggiorni, trasferimenti, escursioni e attività: tutto in un unico processo di ricerca e preventivazione.

In funzione delle scelte effettuate, un algoritmo aggiorna automaticamente le date e la durata dei servizi, identificando anche gli aeroporti di partenza e di arrivo più indicati. Ad esempio: se si sceglie un volo che atterra il giorno successivo rispetto a quello della partenza, la durata del soggiorno nell’hotel di destinazione viene aggiornata automaticamente; allo stesso modo, se si opta per una località equidistante da due aeroporti, il sistema propone entrambi gli scali, qualora le tariffe lo rendano competitivo.

Sul fronte del volato, Volonclick si basa su una connessione multi GDS, a cui si affianca il collegamento con importanti consolidatori internazionali: il risultato è la certezza di visualizzare sempre le quote più competitive disponibili al momento della ricerca. Nei tool di packaging saranno previste anche le tariffe tour operator e negoziate Volonline. Volonclick, infine, permette di operare anche sulle cosiddette “mezze tratte”, superando eventuali vincoli tariffari legati a code-sharing e ad altri accordi commerciali tra i vettori.

Per quanto concerne i soggiorni, Volonclick sfonda la barriera del milione di alloggi in tutto il mondo: oltre a hotel e resort, la piattaforma offre appartamenti, case vacanza, agriturismi e altre soluzioni alternative che permettono di dare un tocco del tutto particolare al viaggio. Ciò è reso possibile integrando il prodotto Volonline con le principali bedbank internazionali, inclusi DMC e OTA. Un sistema evoluto di filtri evidenzia le strutture consigliate dal tour operator, ordinando i risultati in base al prezzo, ai servizi offerti, alla posizione e al rating ottenuto dagli utenti.

Importanti novità anche sul tema delle attività, con migliaia di proposte in tutto il mondo, che possono essere prenotate singolarmente o integrate nei pacchetti: oltre a ingressi, visite guidate, escursioni, minitour ed experiences, Volonclick propone anche biglietti per eventi sportivi, spettacoli e concerti, generalmente non previsti dai market place B2B.

Completano la gamma delle funzionalità disponibili “Car Rental”, per il noleggio auto, e “Transfers” che, oltre ai classici trasferimenti su base privata tra aeroporti e hotel, include collegamenti con porti, stazioni e altri punti di interesse.

Ultimo, ma non meno importante, il tool “Trasporti + Hotel”, progettato per chiudere velocemente pratiche in disponibilità e conferma immediata, anche con tariffe low cost, come weekend e short break.

“Mettiamo nelle mani degli agenti di viaggio – dichiara Luca Adami, Chief Marketing Officer e Head of Web Development Volonline – uno strumento straordinario per l’organizzazione di pacchetti dinamici tailor made, che permette di migliorare la redditività grazie a tariffe competitive, riducendo notevolmente sia i tempi di preventivazione che di prenotazione. Oltre alle agenzie di viaggi, il nuovo Volonclick si rivolge anche ai piccoli e medi tour operator”.

“Il nuovo Volonclick – aggiunge Luigi Deli, presidente Volonline – è stato progettato per essere perfettamente in linea con lo spirito “social” e “mobile” dei tempi. La piattaforma, ad esempio, consente di condividere tutti i preventivi via e-mail, social e WhatsApp, con la possibilità di realizzare brochure personalizzate. Inoltre, tutti i servizi vengono venduti in regime di intermediazione: l’agenzia, quindi, pur organizzando il pacchetto senza vincoli, delega di fatto la responsabilità di organizzatore al tour operator, mantenendo solo quella legata all’attività di intermediazione”.