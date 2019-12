Lunedì 2 Dicembre 2019 dalle ore 17 presso l'auditorium dell'istituto Cassandro di Barletta si terrà con il patrocinio dell'Accademia Europea Scienze criminologiche e forensi, l'evento formativo sul tema "Cyberbullismo, Cyberstalking, cybercrime e reati informatici nel deep web".

I pericoli della rete e il deep Web. Dopo i saluti istituzionali dei Lions club Barletta e il Presidente dell'associazione Donna a tutto tondo dott.ssa Rita Dellisanti , introdurrà la prof.ssa Maria Pia Rinelli docente di diritto ed economia presso l'istituto Cassandro di Barletta.

Relatori della conferenza saranno il sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale il prof. Bartolo Danzi (giurista e criminologo), l'ing. Antonio De Chirico della Polizia di Stato (esperto in alta investigazione informatica).

Nel corso della conferenza oltre agli aspetti teorici ed accademici della materia verranno affrontati dai relatori Danzi e De Chirico casi singoli con demo a scopo puramente dimostrativo e formativo inerentemente al crimine informatico.

L'evento, di notevole rilievo, è riconosciuto come corso di formazione con crediti per docenti ed alunni. La conferenza è aperta al pubblico in generale.