Ego in Mykonos 2018, la selezione è di Ben Dj

Estate 2018: torna la compilation Ego in Mykonos, selezionata dal dj & produttore Ben Dj! Spiaggia, onde, drink, sole, mare e buona musica: sono queste le parole chiave per un'estate all'insegna del divertimento e del relax!

La compilation include tracce esclusive internazionale come "Drunk Groove" di Maruv & Boosin, "Sundogs" dei Mambo Brothers, "At Night" di Shakedown remixata da Purple Disco Machine e nuove EGO releases come il secondo singolo degli Shanguy "King Of The Jungle", "Down" prodotto da Moinè vs Spada, il remix di Hiisak di "Somewhere Above The Clouds" dei Djs From Mars e molte altre! Ego in Mykonos 2018 selected by Ben Dj ha già raggiunto ottimi risultati: TOP 10 iTunes Italy Album Overall (#8), #2 iTunes Italy Album Dance

La compilation si apre con "Se Levanta", il nuovo singolo di Ben Dj, che a Mykonos è di casa. Ad esempio il 27 luglio fa scatenare il Tropicana, il beach bar della mitica Paradise Beach, probabilmente il più 'hot' dell'isola (ovvero del pianeta)... ed il suo dj tour è un sogno che fa scatenare tutti o quasi i top club estivi europei.



EGO IN MYKONOS 2018

Selected by BEN DJ

17/07/18: OFFICIAL MINIMIX-TEASER on YouTube (EgoTV)

https://www.youtube.com/watch?v=ZTeZQVRFw90

iTunes

https://itunes.apple.com/album/ego-in-mykonos-2018/1402538285



01 BEN DJ - Se Levanta (Extended Mix)

02 MARUV & BOOSIN - Drunk Groove (Explicit)

03 MICHAEL CALFAN - Got You

04 BOOSTEDKIDS FEAT. PETER FOREST - Slowdive

05 DJS FROM MARS - Somewhere Above The Clouds (Hiisak Remix)

06 SHANGUY - King Of The Jungle

07 KLINGANDE FEAT. KRISHANE - Rebel Yell (Djs From Mars Remix)

08 SPADA - Rooftops

09 FRANKY RIZARDO - Revoke

10 DAVO - No More Tears

11 MOINÈ VS SPADA - Down (Extended Mix)

12 DJ FRISCO & MARCOS PEÓN - Ain't That A Shame (Extended Mix)

13 MICHAEL PRADO - Last Night A Dj Saved My Life (USAI Extended Mix)

14 MANYUS & DARIO GUIDA - Life (Club Mix)

15 DJ LORA - Shine On Me (Original Mix)

16 MAMBO BROTHERS - Sundogs (Original Mix)

17 BTSOUND - Ice Cream (Ben Dj Remix)

18 MILANI X EMANUELE ANTIMI - Undersound (Juro Edit) (Extended Mix)

19 S.T.E.R - Paradise (Extended Mix)

20 ANGELO FERRERI - Soul Scan

21 SHAKEDOWN - At Night (Purple Disco Machine Extended Remix)

22 SIMIOLI & DEE FRANS - Got Me Singing

23 UPLINK FT. JEX - Love Me (Club Mix)

Ben Abdallah Taoufik aka Ben Dj, è un dj italiano di origini tunisine molto conosciuto a livello nazionale ed internazionale. I suoi dj set lo portano sempre in giro per il mondo da Miami ad Ibiza, dall'Europa all'Asia, passando dall'Arabia Saudita e, ovviamente, per le console dei top club italiani. E' spesso il protagonista musicale delle feste di presentazione del Calendario Pirelli, party davvero esclusivo che ha fatto muovere a tempo diverse volte (è accaduto a New York, ad esempio, il 10 novembre 2017, quando si presentava The Cal 2018). A Milano, la città in cui vive da tempo, molti degli hot spot della città si affidano alla sua musica: dal Bullona alla Rotonda Bistrò passando per Canteen.

Suonano spesso la musica di Ben Dj nei loro dj set e nei loro radioshow leggende del mixer come Steve Aoki, Tiesto, Blasterjaxx, Bob Sinclar, Oliver Heldens, Fat Boy Slim e tanti altri. E soprattutto, la sua musica piace molto su Spotify, oggi la Bibbia della musica: la sua "Thinkin' Bout You" è stata ascoltata 5 milioni e mezzo di volte! Tra le sue tante produzioni, spesso ai vertici di Billboard, Beatport o iTunes, ci sono "Me & Myself", "Sorry", "I'm In Love", "Freedom Call" e pure "Smile", uno dei più grandi successi dell'estate 2010. Il suo recente singolo "Hold Tight" ha invece superato i 3 milioni di ascolti su Spotify ed è una delle canzoni simbolo dell'estate 2017 in ambito pop dance & dintorni. A febbraio 2018 è stata pubblicata "Sex on Fire" (feat. Eon Melka), presentata con un esclusivo party alla Palazzina Grassi di Venezia. Tra le sue uscite più recenti c'è "Se Levanta", uscita a luglio 2018.