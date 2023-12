Il noto tiktoker napoletano Massimo Cerbone con un video pubblicato sulla piattaforma tiktok il 15 dicembre scorso, fa letteralmente arrabbiare il mondo. 12 milioni di visualizzazioni in 48 ore.

C'è chi lo ha definito geniale e cinico, chi invece non ha apprezzato la sua insolita ironia, quella che ormai contraddistingue il suo format sulla piattaforma cinese. Il video in questione racconta di un ritrovamento di un neonato tra cumuli di rifiuti vicino alla stazione Garibaldi a Napoli, si sente il pianto che nell'avvicinarsi diventerà sempre più forte. Il creator individua il sacchetto che contiene il neonato e con una calma chirurgica lo apre con movimenti lentissimi. Estrae il neonato dalla busta ma in realtà era un pupazzo avvolto in una maglia da calcio, la maglia della Juventus.

Massimo Cerbone, ormai famosissimo per l'ironia dei suoi video sulla rivalità delle tifoserie di Napoli e Juve, ancora una volta con la sua genialità costringe l'utente a guardare tutto il video, raggirando l'algoritmo di tiktok che porta il suo video a 12 milioni di visualizzazioni in 48 ore. Il video si espande in meno di due giorni in tutta Europa, poi in Africa, Usa e Asia, raggiungendo il picco di views in Pakistan, Nigeria, Senegal, Romania, Turchia e Stati Uniti.

Questo video, come ormai tutti i suoi video, ha suscitato tante polemiche ma ha portato 20.000 followers in 3 giorni, 140.000 like e migliaia di condivisioni al tiktoker che si conferma ancora una volta geniale e cinico.