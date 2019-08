Insulti omofobi e razzisti nei confronti del primo corrispondente LGBT della BBC

L'omofobia 2.0 colpisce tutti. Come il Cyber bullismo. Piaghe sociali nate grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie.

Ben Hunte (27 anni) è il primo corrispondente LGBT della televisione pubblica britannica, la BBC, e recentemente ha denunciato i vari messaggi omofobi e razzisti ricevuti tramite i suoi profili social su Instagram e Twitter.





Received hundreds of homophobic & racist messages across my Insta & Twitter this week. Now my personal number has leaked & been abused too. It’s 2019... Things should be better! 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/ajDlIgLb0W