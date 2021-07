Sì al vaccino, no al vaccino; sì al green pass, no al green pass; sì a Draghi, no a Draghi... ormai Salvini è in balia di Giorgia Meloni.

Nonostante l'impegno profuso nel girare in lungo e in largo l'Italia con le sue idee di marketing politico, l'ultima è quella del referendum sulla giustizia, Salvini continua inesorabilmente a perdere consensi... e non solo lui, ma anche il suo partito, la Lega Salvini Premier.

Qualche tempo fa i fuggitivi da Forza Italia avrebbero chiesto a lui la garanzia di un seggio sicuro alle prossime politiche. Oggi invece, chi fugge dai gruppi parlamentari dell'ex cavaliere va tra le braccia della Meloni, come dimostra l'esempio di Malan.

Nell'ultimo sondaggio Dire - Tecnè pubblicato questo sabato, Fratelli d'Italia (20,9%) ha ormai staccato la Lega di quasi un punto (20,1%). Il partito di Salvini ormai fatica a confermarsi sopra la soglia del 20%, con il Partito Democratico a 19,6%, davanti al M5S in salita al 15%.

Questi i consensi delle altre forze politiche: Forza Italia 8,8% (-0,2%), Azione 3,4% (+0,1%), Italia Viva 2% (-0,1%), Sinistra Italiana 1,9% (-0,1%), Articolo 1 1,9% (+0,1%), Verdi 1,6% (+0,1%), +Europa 1,6% (+0,1).

Visto che fidanzate, principesse, abbuffate e bevute non sembrano riuscire, almeno come una volta, a portare consensi, per Salvini non resta che proseguire sulla strada dell'emulazione di Giorgia Meloni, dimenticando però che così finisce per essere doppiamente ridicolo, dato che FdI è all'opposizione del governo Draghi, mentre la Lega ne fa parte.

Ma quando non si sa che strada prendere, anche la lucidità nelle decisioni comincia a risentirne. Quindi, in futuro non dovremo stupirci nel caso vedessimo Salvini che, per copiare la Meloni, inizierà ad indossare la parrucca e ad utilizzare smalto e rossetto.