Si è tenuto a Istanbul, in Turchia, il sorteggio della fase a gironi di Champions League 2022/23.

Al sorteggio hanno partecipato 32 squadre, le 26 qualificate di diritto a questo turno e le sei vincitrici degli spareggi, divise in quattro fasce.

Queste le squadre indicate come teste di serie degli 8 gironi:

Real Madrid (SPA, detentore Champions League)

Eintracht Francoforte (GER, detentore Europa League)

Manchester City (GB)

AC Milan (ITA)

Bayern Monaco (GER)

Paris Saint-Germain (FRA)

Porto (POR)

Ajax (NED)

Le squadre sono state suddivise in quattro fasce. La Fascia 1, le cui squadre sono state sopra riportate, comprendeva il club campione in carica, quello vincitrice della UEFA Europa League e quello che ha vinto il campionato della sesta nazione più in alto nel ranking che non si sia qualificata attraverso uno dei titoli 2021/22; le fasce dalla 2 alla 4 erano invece determinate dal ranking.

Nel caso delle federazioni con almeno due rappresentanti, le squadre sono state abbinate in modo da ripartirne gli incontri tra martedì e mercoledì. Nel caso delle federazioni con tre rappresentati, solo due sono state accoppiate, nel caso di federazioni con quattro rappresentanti, sono stati effettuati due abbinamenti basati sui palinsesti televisivi. Nella fase a gironi, nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione.

Le prime due classificate di ogni girone si qualificano agli ottavi di finale.

Le terze classificate di ogni girone andranno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League, dove affronteranno le seconde classificate nei gironi di Europa League per un posto agli ottavi di finale.

Queste le date degli incontri:

Prima giornata: 6/7 settembre

Seconda giornata: 13/14 settembre

Terza giornata: 4/5 ottobre

Quarta giornata: 11/12 ottobre

Quinta giornata: 25/26 ottobre

Sesta giornata: 1/2 novembre

Sorteggio ottavi di finale: 7 novembre



Questo l'esito del sorteggio:

Gruppo A

Ajax

Liverpool

Napoli

Rangers



Gruppo B

Porto

Atlético

Bayern Leverkusen

Bruge



Gruppo C

Bayern Monaco

Barcellona

Inter

Viktoria Plzen





Gruppo D

Eintracht Francoforte

Tottenham

Sporting Lisbona

Marsiglia



Gruppo E

Milan

Chelsea

Salisburgo

Dinamo Zagabria



Gruppo F

Real Madrid

Lipsia

Shakhtar Donetsk

Celtic



Gruppo G

Manchester City

Siviglia

Borussia Dortmund

Copenhagen



Gruppo H

Paris Saint-Germain

Juventus

Benfica

M. Haifa