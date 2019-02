Salmone affumicato: fa bene o male alla salute? Contiene davvero omega 3?

Un tempo lo si trovava solo sulle mense dei ricchi, magari accanto al caviale e allo champagne. Adesso il salmone, e sopratutto quello affumicato che piace tanto alla gente, lo troviamo su tutte le tavole, complice il prezzo che si è abbassato vertiginosamente. Ma il prezzo può avere influito sulla qualità del prodotto?

Secondo un’indagine de "Il Salvagente", relativa a 10 diverse marche di salmone affumicato, la qualità del prodotto è garantita.

Vediamo poi, in relazione al suo consumo, i possibili "benefici" sulla nostra salute, oltre a quelli relativi al palato, legati alla presenza di Omega 3. Un aspetto che non vale solo per il salmone, ma per il pesce in generale.

Gli Omega 3 del pesce sono sono importanti per la salute del cuore e delle arterie. Il loro apporto è sicuramente utile, ma non così necessario se una persona è sana e ricorre ad una dieta equilibrata e soddisfacente ai suoi bisogni.

Pertanto, le quantità necessarie di Omega 3 di cui abbiamo bisogno sono molto piccole e il consumo di due o tre porzioni di pesce a settimana, insieme a una adeguata assunzione di fonti vegetali di Omega 3, è più che sufficiente.