Sabato 25/3/23 al placo al Caballo Loco - Seriate (BG) c'è la RaffaBand, che ripropone dal vivo le grandi hit della mitica Raffaella Carrà, canzoni che hanno fatto e faranno ballare intere generazioni. Ovviamente le canzoni non bastano, con le canzoni della Carrà vanno in scena anche coreografie e costumi che celebrano una delle showgirl p5F162D01-777A-400D-B647-5FFC4C9EB2FFiù amate di sempre.



Raffaella Carrà è stata e sarà sempre una vera e propria icona della televisione italiana. La sua carriera poliedrica, che l'ha vista esibirsi come soubrette, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, autrice televisiva e conduttrice radiofonica, è iniziata alla fine degli anni sessanta ed è durata per decenni, conquistando il pubblico non solo in Italia, ma anche in Spagna e in America Latina.



La sua popolarità è stata tale da renderla la regina indiscussa della televisione italiana, ottenendo consensi enormi grazie alla sua grande versatilità. Molte delle sue canzoni, tra cui Tanti auguri, Rumore, Pedro, Fiesta e Ballo ballo, sono diventate vere e proprie hit, diventando col tempo dei brani cult.



///



Dedicato agli appassionati d live music, serate con dj set e di musica latino americana, Caballo Loco è situato a Seriate (Bergamo) in via Buonarroti 38. E prima di ballare o ascoltare tanta musica, chi ne ha voglia, ha la possibilità di cenare al Caballo Loco, gustando la sua ottima pizza. Caballo Loco è un circolo privato associato Entes.



Caballo Loco

via Buonarroti 38 Seriate (Bergamo)

Info: 338 300 0769

https://www.facebook.com/CaballoLocoClub

https://www.instagram.com/_caballo.loco_/