Il cantautore con un grande brano del 1978 sugli stores digitali e nelle radio

“Armonia e poesia”, brano di Santino Rocchetti, edito nel 1978, sesto classificato al Festival di Sanremo di quello stesso anno viene ora interpretato dall’eclettico cantautore Claudio Cipresso. Il singolo è sui principali stores digitali e dal 24 novembre nelle radio italiane in promozione nazionale.

Claudio Cipresso sceglie “Armonia e poesia” per far rivivere la bellezza di un brano appartenente alla storia della musica italiana. Nella direzione artistica del brano, curata dal produttore calabrese Joe Santelli, si è proceduto cercando di mantenere l'idea di partenza progressive del brano e le sue armonie un po' ostiche. Negli arrangiamenti e nell'esecuzione musicale si è cercato di rendere il brano più attuale, attraverso l'elettronica: una ricerca sonora che esaltasse la bellezza musicale che il brano comunque già possiede. Per il brano, Joe Santelli ha suonato sintetizzatori, piano, basso tastiere e ne ha curato la programmazione.

Storia dell’artista

Claudio Cipresso nasce ad Erice (TP) il 25 novembre del 1983. Entra in contatto con la musica ancora bambino quando inizia inconsapevolmente a pizzicare le corde di una vecchia chitarra del papà e rimanendone affascinato dal suono di quelle corde libere. Sarà lo stesso papà a educarlo all'ascolto dei grandi cantautori italiani e che gli insegnerà a muovere i primi passi sullo strumento. Claudio comincia così ad appassionarsi in maniera crescente all'ambito musicale sviluppando anche la passione per il canto e già all'età di 14 anni inizia a comporre canzoni orecchiabili e dal sapore pop-rock. Ogni luogo o contesto musicale diventano per lui un’occasione per esibirsi e comunicare la propria passione per la musica. A 17 anni partecipa ad una “Corrida” organizzata presso un villaggio vacanze e vince il primo premio interpretando la famosa “Diamante” di Zucchero. Successivamente studierà chitarra acustica col maestro Vito Morello. Nel 2012 partecipa alle selezioni di Sanremo Social curate da Gianni Morandi e nel 2021 alla seconda edizione di Melacanto talent avendo come coach il tenore Federico Bulletti nella sezione cantautori.

Nel 2022 pubblica il primo singolo “Silvia”. Nel 2023 in gara con il suo secondo singolo “Ogni tanto, anche tu” partecipa a concorsi canori a carattere nazionale, giungendo semifinalista al “Controfestival” di Castelleone (CR) e finalista al concorso canoro “Festival Voci d'Oro” di Montecatini Terme (PT) classificandosi tra i primi 10 nella categoria cantautori. È in progetto l'uscita di un EP prevista per il 2024.

