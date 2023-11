“Vicina alle famiglie, non solo nelle esigenze più complesse ma anche nelle sfide per la protezione e nei servizi per il risparmio”: così Gian Maria Mossa definisce BG Suisse Private Bank, società dipendente da Banca Generali recentemente autorizzata a operare in territorio elvetico.

Gian Maria Mossa: “Capitolo di rilievo della nostra strategia”

Banca Generali potrà ora operare “come una vera e propria banca” sull’intero territorio svizzero: lo annuncia l’AD Gian Maria Mossa, esprimendo grande soddisfazione per la riuscita dell’operazione. Finma, l’autorità di vigilanza bancaria elvetica, ha infatti concesso la licenza a BG Suisse Private Bank, filiale di Banca Generali che opererà nel territorio della Confederazione. “L’Italia continua per noi ad essere naturalmente il punto di riferimento principale, ma fuori dai confini italiani è proprio la Confederazione Elvetica a costituire un approdo di spessore”, ha affermato Gian Maria Mossa, rassicurando clienti e investitori che il nostro Paese rimarrà al centro delle attività dell’Istituto. La rappresentante svizzera di Banca Generali sarà guidata da Veit de Maddalena come Presidente del CdA, Renato Santi come AD e Alida Carcano come guida operativa.

Gian Maria Mossa: “La Svizzera ancora fondamentale nel mercato bancario”

In seguito al conferimento della licenza, Gian Maria Mossa ha sottolineato l’importanza strategica che l’ingresso in Svizzera gioca nel processo di espansione di Banca Generali. “La Svizzera è tutt’altro che al tramonto», ha affermato l’AD, evidenziando come il Paese rimanga “una piazza fondamentale per le banche e la finanza in generale e in particolare per la gestione di patrimoni privati”. Le prime filiali, secondo le anticipazioni, saranno concentrate nella zona del Ticino, ma sono previste aperture anche a Zurigo e Ginevra. La sede di Lugano conterebbe già una cinquantina di dipendenti. Gian Maria Mossa ha inoltre rivolto un appello a tutti i private banker che potrebbero accompagnare Banca Generali nel suo processo di crescita: “Siamo sempre interessati ad attrarre banker che abbiano le caratteristiche citate e che possano quindi contribuire al rafforzamento delle nostre attività”.