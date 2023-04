Jitakyoei Samurai è una realtà che opera nel municipio 9 a Milano da circa trent’anni ed ha sempre dedicato le sue attività istituzionali soprattutto verso i bambini e i ragazzi attraverso la pratica del judo.



Non si cerca di insegnare solo una disciplina sportiva, ma anche un modo di pensare e vivere lo sport, la vita di squadra e la disciplina fatta di rispetto, amicizia ed armonia. Ecco che i bambini che frequentano i corsi di Jitakyoei Samurai apprendono il judo prima come gioco e come modo di conoscere se stessi e trovare nuovi amici, e solo con l’età adulta scelgono se fare di questo sport anche una pratica agonistica.



La prima edizione svoltasi nel 2019 ha avuto come ospite Fabio Basile, campione olimpico a Rio nel 2016.



La seconda edizione si è svolta in piena pandemia nel 2021 con una intervista andata in onda in diretta online sulla situazione del judo del momento ai maestri Alfredo e Beppe Vismara.



Domenica 21 maggio Jitakyoei Samurai organizzerà la 3° ed. di JUDOEXPERIENCE città di Milano con ospiti Manuel Lombardo, Alfredo e Beppe Vismara.

Manuel Lombardo è un atleta di punta della nazionale italiana di judo con un palmares incredibile: 2021 campione europeo, 2021 vicecampione del mondo e 5° cl. alle Olimpiadi in Giappone sono alcuni dei suoi risultati; Beppe e Alfredo Vismara 9° dan tra i più importanti insegnanti e non solo della storia del judo italiano.



L’evento organizzato servirà a sostenere le attività del dojo a Malindi in Kenya per continuare a far praticare gratuitamente con lo scopo di combattere il disagio e le problematiche sociali della gioventù locale e togliere i ragazzi dalla strada.

Organizzare un evento di questa importanza pensiamo che sia un ulteriore stimolo per i ragazzi e giovani per seguire l’esempio del protagonista.

Lo scopo dell’evento non è solo di permettere agli atleti che parteciperanno di imparare da un fuoriclasse come Manuel e i maestri Alfredo e Beppe, ma anche di sentire dalla loro voce quali sono le caratteristiche che bisogna coltivare per raggiungere traguardi di cosi alto livello, quale impegno e quale tenacia bisogna mettere nell’allenamento per trasformare un buon atleta in un atleta di livello internazionale, quanto studio occorra per diventare un ottimo insegnante.

La mattinata sarà divisa in due parti: dalle 9 alle 10 sarà il turno dei bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, dalle 10.30 alle 12.30 sarà il turno dai 14 anni in su.

Di seguito il link per iscriversi all'evento:

www.jsamurai.it/event/judoexperience



Vi aspettiamo per una bella giornata di judo!