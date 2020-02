Alla luce di una settimana intensa ma , soprattutto, di presenza fissa al festival di Sanremo, Tiziano Ferro ha deciso di farsi gli auguri per i suoi primi 40 anni, tanto attesi.

Un momento di riflessione che è piaciuta a chi sa cosa significa lottare per sé mentre è passata inosservata davanti agli occhi di chi continua a credere che la vita sia prevalentemente un fatto di destino.

A far da spartiacque le parole di Tiziano che hanno strappato applausi e condivisioni. Questo il testo recitato sul palco dell'Ariston e poi apparso sul profilo instagram dell'artista.

“Tra due settimane compio 40 anni.A 40 anni, per la prima volta ho sognato Dio. Aveva il viso di un adolescente e mi diceva che ho strappato a morsi la vita che volevo.A 40 anni, ho scoperto che non voglio essere una persona alterata dal male.Dove l’arroganza urla, il silenzio elegantemente afferma.A 40 anni ho imparato che non bisogna negarsi all’amore del padre e della madre, mai, né per orgoglio né per timore.L’amore è un lavoro lento e faticoso, fatto di mediazione e di pazienza.Basta ascoltare.A 40 anni so che nessuno può vedere quanto è bello l’amore se non condividi col mondo il tuo sorriso da innamorato.Ci ho messo 40 anni, ma adesso so che il brutto tempo non esiste.E’ tutto un susseguirsi di stagioni.Solo questione di ripararsi o scoprirsi al momento giusto.”

di Giovanni Pirri