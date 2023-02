Nonostante sia trascorsa una settimana dai devastanti terremoti registrati in Turchia e Siria, i soccorritori in Turchia , questo lunedì, hanno estratto vivi diversi bambini dagli edifici crollati.

In una città, si sta scavando un tunnel per raggiungere tre donne, tutte di un'unica famiglia, che sembrerebbero essere sopravvissute.

Una bambina è stata recuperata viva nella città turca di Adiyaman, in base a quanto reso noto dall'emittente statale turca TRT.

Rescue teams in Adiyaman province saved a six-year-old girl buried under rubble for 178 hours following the deadly #TurkiyeQuakes



Read more: https://t.co/l4gWgOGz0d pic.twitter.com/G2APJn7mCT — TRT World (@trtworld) February 13, 2023

Ma a ridimensionare gli entusiasmi, da Aleppo il direttore degli aiuti umanitari delle Nazioni Unite Martin Griffiths ha affermato che la fase di salvataggio sta "volgendo al termine", ponendo l'attenzione su alloggi, cibo e istruzione.

Come ci ricorda Randa Ghazy, Regional Media Manager di Save the Children International, che si trova ad Antiochia, nella provincia di Hatay, una delle zone più colpite della Turchia,

"molte persone nelle aree colpite non hanno accesso ai servizi igienici o alle strutture igienico-sanitarie, il che le espone al rischio di malattie trasmesse dall'acqua, particolarmente letali per i bambini. Ho parlato con i genitori che dormono in auto e nei centri comunitari nelle zone intorno ad Antiochia, mi hanno detto che i loro figli vomitano, quindi c'è una vera preoccupazione che alcuni bambini si stiano già ammalando. Il problema è aggravato dalla mancanza di servizi sanitari, poiché molti ospedali sono stati distrutti e quelli che sono ancora in piedi sono sopraffatti da migliaia di feriti. Anche gli ospedali stanno esaurendo le scorte mediche e il carburante per funzionare. Non saranno in grado di far fronte a un'epidemia di malattie trasmesse dall'acqua e i bambini saranno maggiormente in pericolo.È psicologicamente difficile per i sopravvissuti vivere in queste condizioni. Senza accesso ai servizi igienici, le persone non hanno altra scelta che andare in bagno all'esterno. Donne e ragazze devono gestire il proprio ciclo senza privacy, acqua pulita e prodotti sanitari, è incredibilmente stressante. Le persone nelle zone colpite dal terremoto hanno urgente bisogno di acqua potabile e latrine sicure. È difficile perché le tubature dell'acqua sono rotte. Una volta installate le latrine, i rifiuti devono essere smaltiti in modo sicuro, per evitare il rischio di malattie trasmesse dall'acqua e da vettori. I servizi igienici devono essere costruiti in modo da tenere conto della sicurezza delle donne e delle ragazze. Devono esserci privacy e illuminazione adeguate, in modo che possano utilizzare le strutture senza sentirsi insicure".

L'ultimo bilancio delle vittime vede 31.643 i corpi recuperati in Turchia, e quasi 6mila quelli in Siria.