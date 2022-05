Le nostre più sentite condoglianze vanno alle famiglie delle vittime coinvolte in questo crimine orribile e malvagio. A nome dei nostri membri, salutiamo il coraggio degli insegnanti, dei primi soccorritori e di altri che hanno offerto il loro supporto.Sebbene sia in corso un'indagine e i fatti siano ancora in corso di valutazione, quanto accaduto è stato frutto di un criminale solitario e squilibrato. Mentre ci riuniamo a Houston, rifletteremo su questi eventi, pregheremo per le vittime, daremo la parola ai nostri membri patriottici e ci impegneremo a raddoppiare il nostro impegno per rendere sicure le nostre scuole.

Questa l'allucinante dichiarazione con cui la NRA (la National Rifle Association of America) presenta il meeting annuale che si svolge dal 27 al 29 maggio al George R. Brown Convention Center di Houston, in Texas, a qualche centinaio di Km di distanza da Uvalde, dove il diciottenne Salvador Ramos, utilizzando una pistola ed un fucile semiautomatico AR-15, ha iniziato a far fuoco in una scuola elementare, uccidendo 19 bambini e 2 adulti.

Ma per l'associazione che rappresenta i "pistoleri" d'America, nessuna strage è mai abbastanza per poter impedire negli Stati Uniti la vendita indiscriminata, così come il possesso, di armi e munizioni (anche da guerra) praticamente a chiunque.

Pertanto, perché annullare l'evento annuale dove i membri dell'NRA, fanatici del grilletto, possono farsi venire orgasmi multipli nell'osservare e persino maneggiare le ultime novità che potranno poi affrettarsi ad acquistare in modo da rimpinguare i propri arsenali privati?

Inoltre, gli stessi fanatici potranno partecipare anche ad eventi speciali in un fine settimana di svago "per tutta la famiglia" dove lsi celebreranno "la libertà, le armi da fuoco e il Secondo Emendamento"... alla vigilia del Memorial Day, giorno (ultimo lunedì di maggio) nel quale gli Stati Uniti commemorano i soldati americani caduti di tutte le guerre.

Nel 2020 negli USA sono morte 45.222 persone per colpo d'arma da fuoco: 24mila suicidi, 19mila omicidi e 535 incidenti. Di questo numero fanno parte anche 2.200 persone che ancora non avevano compiuti 18 anni. Solo nel 2020!