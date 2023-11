Il Co.Re.Ve. (Consorzio Recupero Vetro) finanzierà il 70% dell’investimento proposto dal Comune di Milazzo per un importo di euro 63.166,11 su un totale di euro 90.237.30 in riferimento al Bando ANCI-Co.Re.Ve. per il contributo destinato allo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in vetro.

Al bando dell’anno 2022, avente per oggetto il cofinanziamento a fondo perduto di attrezzature da utilizzare per lo sviluppo e l’implementazione di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in vetro, progetti territoriali e progetti di comunicazione, il Comune di Milazzo ha proposto di sviluppare e incrementare il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti degli imballaggi in vetro prevedendo la realizzazione di 6 micro-isole e 20 cestini, oltre a promuovere una campagna di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza.

L’obiettivo è contrastare il fenomeno degli abbandoni incontrollati di rifiuti, facilitare il conferimento del vetro presso utenze “food” (nell’area lungomare, porto e centro storico) e intercettare le quantità di imballaggi di vetro di turisti e visitatori nell’intero territorio comunale.

“Ormai da anni lavoriamo per mantenere una alta percentuale di raccolta differenziata – ha detto il Sindaco Pippo Midili – e per incrementare la qualità della stessa per singola frazione contando sulla collaborazione dei Consorzi come Co.Re.Ve., con cui promuoviamo, allo stesso fine, iniziative ed eventi di sensibilizzazione ambientale.Lasciare che vetro riciclabile venga disperso o peggio finisca in discarica è un enorme spreco. Siamo felici di aver ottenuto queste altre risorse e sono sicuro che con gli interventi previsti nel progetto potremo migliorare la nostra percentuale di raccolta di questa tipologia di rifiuto”.