Dario Vero, compositore e direttore d'orchestra romano, ha musicato il docufilm “Matteotti e noi – Una lezione di libertà”: a un secolo dal brutale assassinio del deputato socialista Giacomo Matteotti, il corto, realizzato da Fondazione Matteotti con il contributo della Presidenza del Consiglio, racconta la testimonianza umana e civile di Matteotti, tratteggiandone l'impegno politico e lo spessore culturale, fino al profondo rapporto con la moglie Velia.

La regia del film è firmata da Luca Di Cecca, prendendo spunto dalla sceneggiatura originale di Giuseppe Amari e dalle tavole a colori di Antonio Palma. Il progetto nasce da un grande lavoro di documentazione e consulenza storico-scientifica di Stefano Caretti e Alberto Aghemo. La sceneggiatura è l’ultima opera firmata dal compianto Giuseppe Amari, al quale il lavoro è dedicato. Il documentario sarà presentato nel circuito dei festival grazie alla distribuzione Prem1ere Film e verrà diffuso nelle scuole, alle quali l’opera è prioritariamente destinata, e nelle manifestazioni ed eventi legati al centenario della morte di Giacomo Matteotti.

Le musiche originali sono state composte da Dario Vero e un estratto dell'impianto musicale del film, sotto forma di 3 tracce, sarà disponibile dal 10 giugno su tutte le piattaforme streaming.

“Sono stato ispirato dalla fermezza di questo personaggio incredibile – ha dichiarato il compositore - La colonna sonora ha un suono molto italiano, un approccio tipico degli anni '70 del '900 che potrebbe ricordare Fantozzi (nella sua parte “dura”), ma anche Piccioni, Umiliani o Morricone. I brani sono stati realizzati da un ensemble da camera di 15 elementi che ho diretto, mixati poi con suoni elettronici. Si tratta di un tipo di elettronica “di ricerca”, con richiami ai suoni di sintesi che incontrano l'orchestra”

I brani sono stati masterizzati al Reference Mastering di Fabrizio De Carolis, un riferimento importante per il mastering a livello internazionale.

L’uscita di “Matteotti e Noi (Original Motion Picture Soundtrack)” su tutte le piattaforme digitali è prevista per il 10 giugno, anniversario dell'uccisione di Matteotti.

Dario Vero è un compositore e direttore d'orchestra italiano: firma colonne sonore per serie TV, film, documentari e video giochi. Si diploma al Conservatorio Santa Cecilia e ottiene una borsa di studio presso il Berklee College of Music, in seguito vince una borsa di studio all'Hollywood Music Workshop di Vienna che lo porta ad ottenere un Master tenuto da maestri di grande esperienza e rara professionalità, come Conrad Pope e Joe Kraemer.

Nel 2023 dirige l’orchestra e collabora alla realizzazione di film come “Mission Impossible: Dead Reckoning” (Tom Cruise) e “Priscilla” di Sofia Coppola.

Sue le musiche originali del campione d’incassi “Mavka”.

Collabora stabilmente con Parlamento Europeo, Camera dei deputati, Università e Conservatorio e dal 2021, con la talentuosa violoncellista cino-americana Tina Guo.

Tra i suoi partner: Netflix, Prime Video, ZDF, Discovery, Rai, Apple e molti altri.

Per info: www.dariovero.com