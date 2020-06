Ai tempi del COVID 19 è davvero complicato ritrovare una certa tranquillità, anche nel modo del calcio.

Lo testimonia il caso del LASK (Linzer Athletik-Sport-Klub), in Austria, che a seguito di un allenamento di troppo, ora sarà costretto a risalire la classifica!

Infatti, la Federazione Austriaca ha condannato la condotta del club infliggendo alla squadra non solo una multa di 75.000 euro, ma anche una penalizzazione di 6 punti in classifica, tanto che adesso il LASK è scivolato al secondo posto in classifica, dietro ai rivali del Salisburgo... targato Red Bull.