Il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza (13 voti) la mozione presentata dai Consiglieri Massimo Bagli e Fabiana Bambaci d’intitolare la sala foyer del teatro Trifiletti al maestro Ennio Morricone.

In apertura di seduta Lorenzo Italiano, acquisite notizie dal Presidente sulla sanificazione dell’Aula consiliare invitava lo stesso Oliva a rendersi portavoce presso l’Amministrazione per un incontro con i rappresentanti dei commercianti, per programmare iniziative per il futuro in un periodo, in cui la categoria affronta la grave crisi causata dalla pandemia e dopo un periodo natalizio, che ha riservato loro più ombre che luci.

Per chiudere la sessione ordinaria il presidente ha aggiornato i lavori per le ore 19:00 di giovedì, essendo rimasta da trattare l’interrogazione di Antonio Foti, all’oggetto: “PNRR scuola, asili nido, edilizia scolastica”.