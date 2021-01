Se non si trova una soluzione rapida per poter vaccinare la popolazione di tutti i Paesi, anche quelli più poveri e senza risorse economiche sufficienti, non riusciremo mai a fermare la pandemia.

L’iniziativa COVAX, partita dall'OMS allo scopo di una equa distribuzione delle risorse vaccinali e per un aiuto ai paesi con un bassa capacità finanziaria, sarà una soluzione adeguata?

Il 22 gennaio, sull'argomento, è stata diffusa una dichiarazione congiunta da parte di OMS, GAVI e UNICEF:

"COVAX, l'iniziativa globale per garantire un accesso rapido ed equo ai vaccini contro il COVID-19 per tutti i paesi, indipendentemente dal livello di reddito, ha annunciato oggi la firma di un accordo di acquisto con Pfizer per un totale di 40 milioni di dosi del candidato vaccino Pfizer-BioNTech, che ha già ottenuto l'Emergency Use Listing dall'OMS. La distribuzione inizierà con la negoziazione e l'esecuzione degli accordi di fornitura. A ulteriore sostegno della sua missione di accelerare una disponibilità rapida di vaccini per i paesi a basso reddito e contribuire a porre rapidamente fine alla fase acuta della pandemia da COVID-19, COVAX ha anche confermato oggi che si avvarrà dell'opzione - tramite un accordo esistente con il Serum Institute of India (SII) - per ricevere le prime 100 milioni di dosi del vaccino sviluppato da AstraZeneca/Oxford University e prodotto da SII. La consegna della maggior parte di queste prime 100 milioni di dosi è prevista nel primo trimestre dell'anno, in attesa dell’Emergency Use Listing dell’OMS. Il processo di revisione dell'OMS, che è attualmente in corso, segue l'approvazione per l'uso limitato in situazioni di emergenza da parte del Drugs Controller General dell’India avvenuta all'inizio di questo mese, e rappresenta un aspetto cruciale perché assicura che qualsiasi vaccino procurato attraverso COVAX sia pienamente garantito in termini di qualità. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'OMS, una decisione su questo vaccino è prevista, al più presto, per la metà di febbraio. COVAX anticipa anche che, attraverso un accordo esistente con AstraZeneca, almeno 50 milioni di ulterioridosi del vaccino AstraZeneca/Oxford saranno disponibili per la distribuzione ai partecipanti a COVAX nel primo trimestre del 2021, in attesa dell'approvazione regolamentare da parte dell'OMS della rete di produzione specifica per COVAX per queste dosi. Una decisione su questo vaccino è prevista dall'OMS al più presto nella seconda metà di febbraio. ...La COVAX Facility intende fornire a tutte le 190 economie partecipanti un'assegnazione indicativa di dosi in una settimana. Questa assegnazione indicativa fornirà una guida provvisoria ai partecipanti - offrendo uno scenario minimo di pianificazione per consentire i preparativi per l'assegnazione finale del numero di dosi che ogni partecipante riceverà. COVAX ora ha accordi in atto per accedere a poco più di 2 miliardi di dosi di diversi vaccini candidati promettenti. Le trattative continuano per ulteriori dosi da assicurarsi attraverso gli accordi di ricerca e sviluppo esistenti da parte della COVAX, co-leader della Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), attraverso valutazioni di nuovi prodotti con risultati promettenti e attraverso i contributi dei donatori. Su questa base, COVAX prevede di essere in grado di fornire alle economie partecipanti dosi di vaccini sicuri ed efficaci - sufficienti a proteggere gli operatori sanitari e altri lavoratori in prima linea, nonché alcuni degli individui ad alto rischio - a partire dal primo trimestre 2021. L'obiettivo è quello di proteggere almeno il 20% di ogni popolazione partecipante entro la fine dell'anno – a meno che un partecipante abbia richiesto una percentuale inferiore di dosi. Almeno 1,3 miliardi di queste dosi saranno messe a disposizione delle 92 economie ammissibili al Gavi COVAX AMC entro la fine del 2021. Per raggiungere il suo obiettivo di assicurare 2 miliardi di vaccini sicuri ed efficaci nel 2021, COVAX ha costruito un portafoglio diversificato di candidati vaccini che mitiga il rischio che un prodotto fallisca nel processo di sviluppo e assicura la disponibilità di prodotti adatti a vari contesti e impostazioni. Questo lavoro continuerà ad un ritmo elevato per consentire un'ulteriore fornitura di vaccini adatti all'uso in una vasta gamma di popolazioni e contesti nel 2021 e oltre".