Amazon e Buffett insieme per vendere farmaci online

Il 2018 è stato un anno in chiaro scuro per le borse mondiali. Nel settore dei titoli tecnologici, uno dei temi caldi, che ha tenuto banco per mesi, è stata l'alleanza tra Amazon, JP Morgan e la Berkshire di Warren Buffett per dar vita alla vendita online di farmaci in tutto il mondo.

All'inizio sembravano solo voci, ma ormai sta diventando una realtà, tanto che più passa il tempo e più si intensificano le indiscrezioni che la piattaforma di Bezos sia pronta, per il momento negli Stati Uniti, a dare il via all'iniziativa.

Nel frattempo, i competitors non stanno a guardare. Infatti, è stata confermata la notizia che Microsoft e Walgreens abbiano trovato un accordo che consentirà alla seconda catena più grande di farmacie degli Stati Uniti, dopo la CVS Healthcon, di utilizzare per le proprie operazioni la tecnologia Azure.