Vida Loca: a gennaio 2019 il ritmo urban continua a far muovere l'Italia in musical tutti da ballare

I dati, i numeri parlano chiaro. Negli USA come nel mondo è la musica urban, un mix sonorità che mette insieme hip hop, reggaeton, trap e pop a far ballare chi la sera riempie i locali e chi vuol ascoltare musica online tramite Spotify e servizi analoghi. Secondo BuzzAngle, come ha appena riportato Music Business Worldwide, ben 20 delle 25 tracce più ascoltate negli Stati Uniti nel 2018 su Spotify le hanno realizzate dei rapper...

In Italia e non solo, tra i party più ballati in questo ampio e vario ambito musicale c'è senz'altro Vida Loca. Nel corso del 2018 i party Vida Loca sono stati più di 250, un numero impressionante. Basta moltiplicare 250 per una presenza media di 1500 persone a evento per arrivare a contare centinaia di migliaia di persone.

Vida Loca infatti non si limita a far ballare musica urban di qualità: è una sorta di musical notturno in cui, per una volta, non ci sono superstar in console. Non conta affatto il nome degli artisti in console e/o sul palco. Conta l'atmosfera tutta da vivere con gli amici, con il sorriso sulle labbra... e conta lo spettacolo, che intrattiene ed emoziona. Ogni party mescola in modo unico effetti speciali (luci, video, artisti) performance di ballo, dj set, live music, scenografie e tecnologie d'impatto, lasciando comunque spazio all'essenziale: il divertimento del pubblico, che trova diversi momenti in cui sentirsi protagonista ed altri in cui emozionarsi godendosi lo show.

I party Vida Loca dall'11 al 25 gennaio 2019 (aggiornamento: 7 gennaio '19 ore 11)



11/1 Shed - Busto Arsizio (VA)

11/1 Matis - Bologna (residenza, ogni venerdì)

12/1 Peter Pan - Riccione (RN) (residenza, ogni sabato)

12/1 Club Partenopeo - Napoli

12/1 Extra Extra - Padova

18/1 Sali & Tabacchi - Reggio Emilia

18/1 Matis - Bologna (residenza, ogni venerdì)

19/1 Peter Pan - Riccione (RN) (residenza, ogni sabato)

19/1 Donoma - Civitanova Marche (MC)

20/1 Pick Up - Torino

25/1 Noir - Lissone (MB)

