Mercoledì l'Inter ha l'occasione di allungare ulteriormente il vantaggio sulle inseguitrici in campionato approfittando del recupero con il Sassuolo, sfida peraltro non semplice, visto che la squadra di De Zerbi ha vinto sette delle 15 sfide disputate contro i nerazzurri: contro nessun'altra formazione in Serie A gli emiliani hanno ottenuto altrettanti successi.

L'Inter, comunque, è rimasta imbattuta nelle ultime quattro gare contro il Sassuolo, dopo aver perso le quattro precedenti. Pertanto, il risultato dell'incontro è da considerarsi tutt'altro che scontato.

La partita, in base agli accordi tra Uefa e leghe europee, si disputerà alle 18:45 per evitare la concomitanza di orario con gli incontri di Champions League.

A dirigere il match sarà Irrati, coadiuvato dai guardalinee Vivenzi e Mondin. Arbitro in campo il palermitano Abisso, mentre al Var è stato chiamato Banti che opererà insieme a Cecconi come Avar.





Crediti immagine: twitter.com/Inter/status/1379358218858692609