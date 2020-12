Novità in casa Aldebaran Records, con due nuove uscite annunciate per venerdì 4 dicembre.

La prima realese è il nuovo album di Ape, MC brianzolo della vecchia guardia, che pubblica “Brianza Chronicles”. Come racconta l’artista, questo è il suo decimo ed ultimo album che chiude un viaggio durato diciotto anni e cominciato nel 2002 con l’EP “A domani”. Dodici tracce con un’ampia varietà di produzioni e ospiti al microfono, dove l’immaginario del disco è sospeso tra introspezione, cronache quotidiane e viaggi cinematografici.

Sempre venerdì 4 dicembre uscirà "In Cauda Venenum", il primo album della formazione pugliese Novembre87 che comprende gli MC paCMan, Tenko Bloodlaire e Think'd. Sette tracce che partono dal rap fino ad abbracciare la bass music e l’hardcore, una combo che mescola le loro diverse estrazioni musicali accomunate, però, da mese e anno di nascita (da lì in nome della band). Produzioni varie con gli scratch di DJ Argento e Tuppi.

Entrambe le uscite saranno disponibili sulle piattaforme digitali e in vinile, formato che Aldebaran Records cura sempre con particolare attenzione. Per Ape è previsto un vinile trasparente, mentre per Novembre87 un 10’’ color porpora trasparente.