Al Gambrinus di Napoli Emiliana Cantone ha presentato l'album "Non e' sempre colpa delle donne"

Nella splendida cornice del Caffè Gabrinus, è stato presentato “NON È SEMPRE COLPA DELLE DONNE” in vendita dal 13 aprile. E’ il nuovo album di Emiliana Cantone, che contiene il fortunato singolo QUANTO ME FATTO CHIAGHERE il cui video ha abbondantemente superato il milione di visualizzazioni in poco tempo.

Il nuovo intenso lavoro di Emiliana contiene 12 tracce con gli arrangiamenti di Francesco di Tullio. Da cantautrice, Emiliana ha scritto quasi tutti i testi insieme agli autori Vincenzo D’Agostino, Tony Colombo, Luca Barbato, Alessio, Aprile-Palumbo, Golino, Turco – Riera,Donati, Luca Sala, Remo Elia.

All’interno dell’album, c’è anche un pezzo in italiano UN’ALTRA VOLTA VOGLIO TE, scritto da Luca Sala e Remo Elia, autori celebri della musica italiana e vincitori di Sanremo con la canzone NON È L’INFERNO di Emma Marrone e vari dischi d’oro. Emiliana ha fatto un grande lavoro di gruppo.

Hanno suonato, alla batteria Alfredo Golino,al basso Roberto d’Aquino,alle chitarre classiche Claudio Romano, alle chitarre acustiche, ed elettriche Maurizio Fiordiliso, piano e tastiere, mix e mastering Francesco di Tullio.