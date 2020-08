Un titolo che ha già esprime tutto il senso del rock e del voler affermare la proria personalità, a discapito delle ipocrisie e delle regole. Si tratta del nuovo singolo di Veronika Romano, cantautrice rock nata a Napoli nel 1984, fin dall’inizio sempre dalla parte delle donne e di un universo- quello femminile- teso ad affermare in ogni momento storico importante, i propri diritti. Così ha fatto Veronika in questo inedito dove trasmette tutta la sua passionalità e l’amore mai indiscreto per il rock.

Trasgressione e senso della propria identità, sono soli alcuni dei contenuti di GRIDARE IL TUO NOME, brano che lei ha dedicato interamente a Claudia, la sua ex ragazza ma che l’artista ha dichiarato amare ancora e che, con questo brano, scritto per lei, vorrebbe riconquistare. Non a caso, la meta scelta da Veronika per le riprese del video è stata la splendida Roma, la città dove con Claudia, ha trascorso i momenti più belli e indimenticabili. Veronika infatti, ama viaggiare ma ama soprattutto questa città che ha dato tanto alla sua musica e alla sua vita sentimentale, un legame indissolubile, che si rafforza ogni volta che una canzone le ricorda questi luoghi immersi nel tempo, spesso e volentieri fonti di ispirazione.

“L'ispirazione e' una cosa che puo 'arrivare all'improvviso in qualsiasi momento oppure puo' partire gia 'da una storia che ho da raccontare, da un emozione e da un sentimento che provo e dal bisogno continuo che ho di raccontarmi nelle canzoni che scrivo per farmi conoscere meglio sul piano artistico, personale ed emotivo”.

“Scrivere e comunicare attraverso i testi delle canzoni - continua Veronoka - è per me una vera e propria necessita’; Io penso che una canzone sia il mezzo di comunicazione piu' potente che ci sia se si vuole far arrivare un messaggio qualsiasi esso sia. GRIDARE IL TUO NOME non solo parla di me- racconta Veronika- del mio essere fuori dagli schemi e dei miei desideri più profondi”; il brano si sofferma proprio sulla mia personalità e sui tratti più inconsueti di questa.”

La speranza, la passione, la voglia di ricominciare ad amare chi le ha fatto battere il cuore ma, anche un inno all’infinita bellezza femminile, un’arma importantissima, secondo la cantante e da usare con cautela ed intelligenza solo come le donne sanno fare.