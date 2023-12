Il brano della pop-rock band sugli stores digitali e dal 1° dicembre nelle radio

“Snowgirls” è il singolo dell’eclettica pop-rock band The Boss Girls, sui principali stores digitali e dal 1° dicembre nelle radio in promozione nazionale. Atmosfera natalizia dagli arrangiamenti curati che denotano una forte personalità artistica della band. La voce della cantante dall’interpretazione intima e delicata veste il tutto donando ulteriore pathos ed una intensa emotività stilistica. “Snowgirls” riflette i pensieri e le emozioni delle artiste e la loro visione sulla festività del Natale.

“Attraverso il potere di unione di questa festa e della musica, vogliamo cercare di regalare un momento di spensieratezza e ricreare un'atmosfera magica, ricca di immagini e richiami sonori, per poterci catapultare e vivere a pieno la maestosità del Natale!” The Boss Girls



Storia della band

Noi siamo le “The Boss Girls”, una band di quattro ragazze di 19/20 anni. Ci siamo conosciute tra i banchi di scuola e si è subito instaurato un bellissimo rapporto tra di noi, rafforzato dalla musica, ossia dalla nostra passione, che ha consolidato la nostra amicizia. Abbiamo lottato tanto per formare questa band: siamo partite dal niente, suonando senza un amplificatore e senza un microfono, fino a raggiungere dei piccoli, ma grandi traguardi come la vittoria di talent regionali nella nostra isola, la pubblicazione di vari articoli e la nostra comparsa nella Tv locale e nazionale. Due anni fa abbiamo anche avuto la grande opportunità di poterci esibire sul palco di “Tu si que vales”, ottenendo una grande soddisfazione. Sono piccoli passi ottenuti dopo tanta fatica e siamo pronte a farne altrettanti per raggiungere il nostro obbiettivo: comunicare alle persone un qualcosa, farle emozionare ed emozionarci noi stesse, divertirci e farle divertire, facendolo nella maniera che più ci piace, ossia con la musica. Quest'anno abbiamo avuto l'occasione di vivere un'altra bellissima esperienza che ci ha permesso di crescere e poterci confrontare con tanti musicisti che condividono la nostra stessa passione. Abbiamo infatti partecipato a “Sanremo Rock”, arrivando tra le nove finaliste e per noi è stata una grande emozione poter suonare nel palco dell'Ariston! Ci piace spaziare in vari generi musicali sperimentando su di essi, ma prediligiamo principalmente il pop-rock. Cerchiamo sempre di rendere delle canzoni di altri artisti più vicine alla nostra storia e a quel che siamo. Abbiamo inoltre diversi inediti che non vediamo l'ora di poter condividere con quante più persone possibili, con la speranza di lasciare qualcosa, emozioni, momenti di spensieratezza o semplicemente un nostro ricordo, attraverso la melodia di una canzone o la frase di un testo.

