Il 5 febbraio 2023 con la Festa delle Lanterne, celebrata a Piazza Vittorio Emanuele II in Roma, si è concluso il Capodanno Cinese, apertosi ufficialmente domenica 22 gennaio. Dal 22 gennaio in poi i cinesi sono entrati ufficialmente - per il loro zodiaco - nell’anno del Coniglio d’Acqua, il quarto segno zodiacale cinese.

Nell’oroscopo cinese questo segno è considerato tranquillo e gentile, elegante e fortunato, per cui il 2023 si preannuncia un anno di pace e serenità.

La manifestazione romana - molto sentita dalla comunità cinese dopo gli anni della pandemia da Covid-19 - è stata aperta dai discorsi del vicesindaco di Roma e dell’ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese pin Italia e San Marino, S.E. Jia Guide.



https://youtu.be/EAZW56m1Oyg

In questo periodo di festa nella Repubblica Popolare Cinese i cittadini hanno diritto a sette giorni di vacanza - dal 21 gennaio al 27 gennaio nel 2023, cioè dalla vigilia fino al sesto giorno del primo mese lunare -, durante i quali scuole, fabbriche e uffici sono chiusi e le famiglie si riuniscono per festeggiare.





Photos copyright 2023 by CarloMarino #carlomarinoeuropeannewsagency