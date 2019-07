Chi sarà l'americano che vedremo nella quarta stagione di Stranger Things?

La terza stagione di Stranger Things c'ha regalato molto sorprese. La più importante, direi, è stata quella relativa alla morte di uno dei personaggi clou della serie. Certo, accettare un colpo di scena così radicale non è semplice. E forse è proprio per tale ragione che molti fan si sono subito messi all'elaborazione di teorie più strambe, il tutto pur di salvare il nostro mitico Hopper.

Ad alimentare la cosa è stato David Harbour, l'attore che interpreta il personaggio della serie, che ha rifiutato di confermare la sua assenza nella prossima quarta stagione.

E per via di tutta questa confusione presente per il momento, "È morto o è vivo?", "Cosa gli è successo?" e così via, che il canale YouTube Taglia IL Nastro ha pensato di mettere i puntini sulle i una volta per tutte e dimostrarvi che Hopper è sicuramente vivo e che la scena post-credits che ci è stata mostrata non è casuale.