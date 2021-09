La Corte Suprema degli Stati Uniti ha rifiutato di bloccare una nuova legge in Texas che vieta l'aborto per la maggior parte delle donne.

La legge SB8, il cosiddetto Heartbeat Act, approvata in quello Stato impedisce le interruzioni di gravidanza da parte delle donne che vorranno farvi ricorso dopo la presenza di quello che gli attivisti anti-aborto chiamano battito cardiaco fetale. Inutile aggiungere che fino a quel momento molte donne neanche sanno di essere incinte.

In pratica, in Texas è vietato l'aborto dopo 6 settimane. Unico motivo che può escludere tale divieto è il caso in cui una donna rischi la vita nel portare avanti la gravidanza, mentre sarà costretta a farlo anche in caso di stupro o incesto!

La legge è stata portata all'attenzione della Corte Suprema degli Stati Uniti perché si esprimesse sulla sua costituzionalità. Lo ha fatto nelle scorse ore, a tarda notte decidendo, con un verdetto di 5-4, di non decidere, evitando così di esprimersi sulla sua costituzionalità... in pratica, mettendo in atto un vero e proprio paradosso che può anche essere definito un trucco da due soldi.

Sonia Sotomayor, uno dei 4 i giudici della Corte Suprema che si sono espressi per l'abolizione della legge approvata dal Texas, ha definito la sentenza sbalorditiva, perché di fronte ad una legge palesemente incostituzionale, pensata ad hoc per vietare alle donne di esercitare i loro diritti, la maggioranza dei giudici ha scelto di... mettere la testa sotto la sabbia.

A farlo sono stati i giudici di nomina repubblicana, compresi i tre indicati dall'amministrazione Trump. Una scelta che permette così alla legge voluta dal Texas di entrare in vigore, nonostante la Corte Suprema sull'aborto si sia espressa nel 1973, con il caso Roe contro Wade, stabilendo il diritto delle donne statunitensi di ricorrere all'interruzione di gravidanza finché un feto non sia in grado di sopravvivere autonomamente fuori dall'utero, cosa che di solito avviene tra le 22 e le 24 settimane.

Pertanto, finché il Congresso non voterà una legge pro-aborto valida in tutti gli Stati Uniti, a livello federale, per le donne texane sarà proibito interrompere la gravidanza e a farne le spese, naturalmente, saranno le donne a basso reddito non in grado di andare ad abortire in un altro Stato.