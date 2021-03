In vista del Consiglio europeo di giovedì, i ministri degli Esteri della NATO, riuniti mercoledì a Bruxelles, hanno parlato di Russia, uno dei temi in discussione domani, concordando che la Russia ha peggiorato i propri modelli di comportamento aggressivi nei confronti di altri Paesi e repressivi in patria, dove si assiste alla violenta oppressione del dissenso politico.

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa al termine della riunione, ha chiesto l'immediato rilascio di Alexei Navalny e di altri manifestanti arrestati nelle manifestazioni a supporto della liberazione del dissidente russo.

Stoltenberg, inoltre, ha denunciato che la Russia mina e destabilizza i suoi vicini, tra cui Ucraina, Georgia e Repubblica di Moldova e, copn il sostegno alla repressione della Bielorussia. cerca di interferire nella regione dei Balcani occidentali.