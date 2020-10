Teoricamente, la notizia relativa alla Roma, se non freschissima, dovrebbe essere il ritorno di Smalling nelle fila dei giallorossi avvenuto nelle ultime ore di mercato. Però, sono più importanti le notizie societarie.

Questo è quanto riassunto al riguardo da Radiocor, mercoledì mattina:

La AS Roma si avvia a chiudere il bilancio 2019/20 in profondo rosso. Il Cda per l'approvazione dei risultati è in calendario a fine ottobre ma, su richiesta della Consob, la società giallorossa stamani ha diffuso un lungo comunicato nel quale indica una stima di "perdita civilistica di 188 milioni, con un peggioramento del patrimonio netto separato di As Roma spa stimato in negativo per 88,1 milioni a fine esercizio.

A livello consolidato la perdita dell'esercizio è stimata in 204 milioni e il patrimonio netto consolidato al 30 giugno scorso è stimato negativo per 242,5 milioni. Gli effetti negativi della perdita, prosegue la società, sono in parte compensati da versamenti in conto futuro aumento di capitale per 89,1 milioni effettuati dalla vecchia proprietà tramite il veicolo Neep Roma Holding spa".

Quindi "il fabbisogno finanziario complessivo per esercizio 2020-2021 è stimato in 140 milioni tenuto conto dei fatti di gestione già realizzati alla data odierna".

Con un monte ingaggi di un centinaio di milioni, una squadra in gran parte da ricostruire, una competizione europea che non garantisce più di una decina di milioni di bonus e uno stadio da realizzare... viene da chiedersi se la nuova proprietà americana abbia fatto un grande affare ad acquistare la Roma... pagando pure dei soldi a Pallotta.

Dopo la notizia, il titolo della Roma perdeva a metà giornata quasi il 30% del suo valore, con una quotazione di 0,1826 euro.