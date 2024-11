La capsule collection firmata da Ferruccio Laviani è ufficialmente in lizza per il Premio Compasso d’Oro 2026

Segni su Pigmenti di Lea Ceramiche, una delle più recenti collezioni nate dall’estro creativo di Ferruccio Laviani per il brand più design oriented di Panariagroup, è stata inserita nell’ ADI Design Index 2024 dall’Osservatorio permanente del Design ADI, che ogni anno si occupa della selezione dei migliori prodotti, processi e servizi di tutti i settori della progettazione. Un importante riconoscimento per Segni su Pigmenti che rientra, quindi, ufficialmente tra i candidati della XXIX edizione del Compasso d’Oro, il premio più prestigioso a livello nazionale nel campo del design tecnologico e industriale, che si terrà a giugno 2026.

Il design attinge continuamente agli stimoli di svariate discipline: cinema, moda, arte, per citarne alcune, e parte del lavoro del designer è proprio quello di reinterpretarne gli elementi e le caratteristiche, per dare vita a qualcosa di nuovo. La capsule Segni su Pigmenti, nasce proprio da un’elaborazione della grafica delle ceramiche figurative degli anni 60 e dalle sperimentazioni dell’arte concettuale.

Ferruccio Laviani ha poi declinato in senso decorativo i cromatismi del progetto Pigmenti, sovrapponendovi linee imperfette e gocce pennellate che diventano texture dal rilievo materico e che danno vita a superfici vivide e dinamiche. La collezione si articola in 5 varianti - Segno &, Segno +, Segno =, Segno # e Goccio - che si combinano con le 12 nuance di Pigmenti. Il risultato è una gamma dai toni contemporanei, ispirati alle cromie naturali e al tempo stesso più ricercate: dall’ocra, alla terra, passando a colori più freddi, come il verde e il blu, fino ai neutri e i grigi.

Non solo belle, Segni su Pigmenti è una collezione dalle elevate prestazioni tecniche. Anche se straordinariamente sottili, una seconda pelle ceramica di soli 3,5mm, Segni su Pigmenti è versatile e resistente, in grado di offrire nuove prospettive nel mondo dell’architettura e dell’abitare, espressione di una tecnologia, Slimtech, che rivoluziona il processo produttivo tradizionale per ottenere una soluzione che per esser prodotta ha bisogno di un minor consumo di materie prime, di acqua ed energia.

“Siamo davvero orgogliosi che Segni su Pigmenti sia stata scelta per l’ADI Design Index 2024. È un riconoscimento molto importante del nostro impegno e del nostro lavoro. Grazie alla preziosa e stimolante collaborazione di lunga data con Ferruccio Laviani e a una costante attitudine all’innovazione, il brand ha potuto dare vita a collezioni uniche, dalle alte prestazioni tecniche ed estremamente contemporanee nell’estetica. In Segni su Pigmenti ritroviamo tutti questi elementi che hanno sempre caratterizzato il lavoro di Lea Ceramiche” – dichiara Andrea Anghinetti, brand manager di Lea Ceramiche.

"Pigmenti, e soprattutto Segni su Pigmenti, - afferma Ferruccio Laviani - rappresenta per me ciò che da sempre amo fare con il prodotto industriale: cercare un nuovo linguaggio espressivo introducendo un gesto artigianale in un processo seriale. Con Segni, ho voluto offrire, attraverso tratti irregolari e in modo semplice, una nuova interpretazione della materia, più grafica e meno focalizzata su colore o texture. Lavorando sulla superficie come con un 'tatuaggio’ sulla pelle che diventa ornamento, ho creato una percezione di profondità esclusivamente tramite l’uso del chiaroscuro."

Ogni anno ADI Associazione per il Disegno industriale seleziona una rosa di prodotti che si distinguono per originalità, innovazione, per i processi di produzione, per i materiali impiegati e per la sintesi formale. Essere inclusi all’interno di questa prestigiosa raccolta del meglio del design italiano significa, quindi, aver proposto una collezione distintiva, frutto del lavoro di ricerca e innovazione continua di Lea Ceramiche porta avanti con costanza, impegno e lungimiranza.

LEA CERAMICHE

Lea Ceramiche è la perfetta sintesi di design visionario e performance tecnologica, ed è partner della creatività ovunque nel mondo, per ogni tipo di progetto architettonico che ricerchi distinzione attraverso uno stile unico e riconoscibile. La continua innovazione, l’assoluta affidabilità delle prestazioni e la capacità di osare hanno reso Lea Ceramiche una protagonista indiscussa dell’architettura mondiale, permettendole di siglare significative e prestigiose partnership con designer e professionisti del progetto di fama internazionale.

La capacità innovativa dell'azienda si basa su una continua sperimentazione che, grazie allo sviluppo di sistemi produttivi e tecnologie all’avanguardia, consente a Lea Ceramiche di proporre ai propri clienti una vasta gamma di prodotti di altissima qualità, tanto da ricevere in questi anni prestigiosi premi a livello internazionale sia per le eccellenti prestazioni tecniche che per il contenuto di design.

Costanti ed ingenti investimenti orientati ad ottenere, ad ogni stagione, un’offerta di collezioni di grande personalità, hanno dato origine a Slimtech, il rivoluzionario grès laminato dallo spessore ultrasottile di 3,5, 5,5mm e 6mm e dalle dimensioni extra fino a 100x300 cm e 120x278 cm, adatto ad impieghi ad oggi inaccessibili alla ceramica tradizionale.

PANARIAGROUP

Lea Ceramiche fa parte di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., gruppo multinazionale italiano, leader mondiale nella produzione e distribuzione di superfici in ceramica per pavimenti e rivestimenti. Con oltre 1.700 dipendenti, oltre 10.000 clienti professionali, 8 stabilimenti produttivi (3 in Italia, 3 in Portogallo, 1 in Germania e 1 negli Stati Uniti), Panariagroup è un player di riferimento nel proprio settore e vanta una distribuzione geografica delle vendite focalizzata per l’80% sui mercati esteri. Specializzato nella produzione di grès porcellanato e grès porcellanato laminato, tramite i suoi 14 brand commerciali (Panaria Ceramica, Lea Ceramiche, Cotto d’Este, Blustyle e Maxa quelli italiani, Margres e Love Tiles, Gresart i portoghesi, Steuler design, Grohn, Kerateam, Nordceram i tedeschi, l'americano Florida Tile e Bellissimo, il brand indiano), Panariagroup propone soluzioni di alta qualità e prestigio per tutte le esigenze dell’architettura residenziale, commerciale e pubblica. Panariagroup è una realtà di dimensioni internazionali presente in Italia, Portogallo, Stati Uniti, India ed in oltre 130 paesi nel mondo con una rete commerciale ampia e capillare.

