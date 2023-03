NUNZIO BELLINO E GIUSEPPE COSSENTINO PRESENTANO "L'UOMO ELASTICO" A NEW RADIO NETWORK.

Nunzio Bellino e Giuseppe Cossentino continuano il book tour con la graphic novel " L'Uomo Elastico" ideata da Bellino, sceneggiata da Giuseppe Cossentino, disegnata da Tiziano Riverso ed edita da Edizioni Antea.

Giovedì 23 Febbraio 2022 hanno presentato il volume a New Radio Network nella trasmissione " Non solo Storie" dialogando con la giornalista Lucia Grimaldi e interagendo in radiovisione e social con il pubblico che inviava i propri commenti e messaggi. Con la regia di Enzo Pace.

Il libro a fumetti ha come protagonista l'attore e personaggio televisivo Nunzio Bellino, conosciuto per la sua patologia (sindrome di Ehlers -Danlos, che colpisce un caso su mille nascite) come "uomo elastico".

Questo Supereroe, durante la diretta, ha raccontato come affronta con coraggio la vita di tutti i giorni, con il peso di una sindrome della quale non si conoscono gli sviluppi futuri, e, pur con l’incertezza del domani, sempre con il sorriso sulle labbra.

In diretta anche lo scrittore e regista Giuseppe Cossentino, autore con Nunzio Bellino de " L'Uomo Elastico sottolinea: " L'intenzione di Nunzio attraverso questo testo è quello di lasciare una testimonianza alle generazioni future che nasceranno con la sua stessa patologia o qualsiasi altra, dando loro un esempio di forza e coraggio per affrontare la vita nonostante gli ostacoli".

Nel finale l'attore Bellino recita uno straordinario monologo sulla diversità lanciando un forte messaggio agli ascoltatori: " Io sono così, a causa di una rara sindrome, la Sindrome di Ehlers- Danlos per voi è un problema?"

Durante la diretta radiofonica , le foto ufficiali della puntata di "Non solo storie" sono state scattate dal giornalista e fotoreporter Luigi Buonincontro.