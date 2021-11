Gli esami strumentali effettuati a Victor Osimhen al termine della gara Inter-Napoli hanno evidenziato fratture multiple scomposte dell’orbita e dello zigomo sinistro. Il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni e questa notte rimarrà in osservazione all’ospedale Niguarda di Milano.

Con questa nota diffusa lunedì, il Napoli ha reso note le condizioni del suo centravanti, uscito nei primi minuti della seconda frazione di gioco di Inter - Napoli, a seguito di uno scontro fortuito, testa contro testa, con il difensore interista Milan Skriniar. Osimhen aveva un bozzo sotto l'occhio sinistro ed era visibilmente dolorante.

Una perdita importante per Spalletti che finora era riuscito a sfruttare al meglio le doti di velocità del suo centravanti, tanto da diventare un punto fisso del suo undici iniziale. 5 le reti messe a segno in 11 partite in Serie A dall'attaccante nigeriano, mentre sono 4 quelle in tre incontri di Europa League.

Petagna e Mertens, come accaduto ieri a San Siro, saranno i giocatori deputati a sostituirlo. Quali saranno le conseguenze di questo infortunio per il Napoli lo scopriremo a partire da giovedì con gli azzurri che incontreranno a Mosca lo Spartak per il passaggio del turno in Europa League, mentre domenica saranno impegnati sul proprio campo contro la Lazio.