Fissati gli orari di apertura e chiusura del cimitero cittadino nei giorni 31 ottobre e 1 e 2 novembre: in quelle giornate il gran camposanto rimarrà aperto dalle ore 7:00 alle ore 18:00. Nei restanti mesi dell’anno invece gli orari saranno i seguenti: dal 1 novembre al 31 marzo dalle 7:00 alle 18:00 nei giorni feriali (dal lunedì al sabato) e dalle 7:00 alle 13:00 la domenica e i festivi.

Dal 1 aprile al 31 ottobre dalle 7:00 alle 19:00 nei giorni feriali (dal lunedì al sabato) e dalle 7:00 alle 13:00 la domenica e i festivi. Il settore Lavori pubblici ha altresì comunicato che sarà possibile, seppur in maniera contingentata, l’accesso alla zona di cimitero interessata lo scorso anno dal crollo del muro.

La ditta, che sta eseguendo i lavori di ricostruzione, dopo aver operato i primi interventi, ha accettato la proposta del Comune di interrompere sino al prossimo 5 novembre ogni attività di cantiere proprio per consentire ai familiari dei defunti di accedere alle tombe presenti in quell’area. Rinviati anche i lavori già programmati dall’ENEL sulla via Cappuccini: anche in questo caso, ragioni di opportunità hanno indotto allo stop del cantiere, per evitare la possibile chiusura della strada verso il gran camposanto. I lavori riprenderanno dopo la ricorrenza dei defunti.

Completati dalla Città Metropolitana di Messina i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale nella riviera di Ponente nel tratto compreso tra l’incrocio della via Rio Rosso con la via Orgaz: adesso occorrerà procedere alla sistemazione dell’ultimo tratto compreso tra la stessa via Rio Rosso e l’intersezione con la strada di collegamento dello svincolo dell’asse viario in contrada Fondaco Pagliaro, praticamente dove è stata realizzata la mini-rotatoria per meglio disciplinare la viabilità.

Per tale ragione da domani sino a venerdì quel tratto sarà interessato dalle 7 alle 18 da un intervento degli operai della ditta appaltatrice che dovranno prima scarificare la carreggiata e poi procedere alla bitumazione. Sul tratto di Lungomare interessato si procederà dunque alla riduzione della carreggiata secondo lo stato di avanzamento dei lavori, garantendo comunque la circolazione nei due sensi di marcia (Milazzo –Barcellona).