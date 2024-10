il brano che da il titolo all'album di esordio del rapper siciliano!

“Slow Mode” è un euforica traccia che si affaccia verso l'effervescente rap latino con tutte le sue dinamiche sud americane, dove il ballo e la voglia di far festa dirigono l'enfasi dell'interprete.

Il beat è proprio di un raggaeton che sprizza rap da tutti i pori, con radici hip hop ben salde sul cemento per accompagnare il flow di un vero rapper La strumentale è stata prodotta da Doppiawu come del resto il missaggio e il master. Registrato e realizzato negli studi di Trinacria Records per Way Music.

Il progetto MONKEY D ha principalmente l'intento e l'obbiettivo di riunire una comunità di persone che riescano ad esprimersi con la propria arte, di dare più stimoli a chi magari non ha avuto le stesse possibilità per mettersi in risalto o scoprire il proprio talento represso.

Il suo pensiero è che tutti siano nati con qualcosa di speciale, ma il più delle volte per delle circostanze avverse, o per delle complicazioni varie, questo non trapela.

I giovani sprecano le loro energie al pensiero di non poter sfruttare quella unicità che hanno dentro.

L’intento dell’artista è quello di fare in modo che questo blocco sia solo una limitazione mentale, rendendosi conto che tutto quello che ci serve è già in ognuno di noi.



Le tracce del disco

Monkey D alias di Salvatore Di Luca Lutupitto artista di Pozzallo (Rg), classe 93, è nato a Bochum (Germany). Trasferitosi all'età di 7 anni in Sicilia con la sua famiglia per motivi lavorativi, inizia ad ascoltare HipHop all'età di 12 anni, per poi cominciare a scrivere testi in rima.

Tra esibizioni locali ed eventi sparsi per la Sicilia il suo nome comincia a girare nell'underground della regione e contemporaneamente contribuisce a dare vita al suo primo collettivo composto da 4 membri dal nome SWS (Smokaweedasquad).

Dopo la definitiva rottura del collettivo, durato qualche anno, affina le proprie tecniche da cantautore e si specializza nell'arte del freestyle partecipando tra gli altri a Tecniche Perfette a Catania nel 2017.

Nel 2018 prosegue il suo percorso artistico spostandosi tra Roma e Napoli per ampliare le proprie conoscenze ed esperienze raggiungendo così un livello artistico invidiabile.

Nel Maggio del 2023 concretizza la crescita artistica con il primo singolo ufficiale “Tradizione” e poco dopo, nel Dicembre dello stesso anno il secondo “Qualcun Altro”.

