Torna Ferrara Summer Vibez, il lato più "hot" di Ferrara Summer Festival. Dopo avere scaldato a dovere il weekend dell'8 e 9 luglio '23 con Paul Kalkbrenner e Lazza, il ritmo resta alto, irresistibile anche quello di venerdì 14 e sabato 15 luglio 2023. E' un weekend tutto da ballare e cantare nel centro di una delle città simbolo del Rinascimento italiano nel mondo. L'organizzazione del Ferrara Summer Festival porta la firma di Fabio Marzola, presidente dell'Associazione Musicale Butterfly ed il patrocinio di Comune di Ferrara e Regione Emilia-Romagna.

Dopo il concerto del 14 luglio con Black Eyed Peas e Paola e Chiara. Sabato15 luglio al Ferrara Summer Vibez è la volta di Guè, Ernia, Geôlier e Shablo, grandi protagonisti della scena hip hop italiana, ognuno protagonista sul palco per un'ora di musica... L'evento anche in questo caso è lungo, inizia alle 19:30 e va avanti fino a mezzanotte e mezzo circa.

Ferrara Summer Vibez è perfetto per godersi il meglio dell'hip hop italiano in un contesto unico, in cui già il tramonto di per sé emoziona. Per primo si esibisce Shablo, dj e produttore discografico che ha collaborato con molti dei più grandi artisti della scena italiana, tra cui Guè, Marracash, J-Ax, Rkomi, Irama, Elisa, Coez...

Ecco poi sul palco il napoletano Geôlier, che solo su Spotify ha quasi 5 milioni di ascoltatori mensili. La sua "Chiagne" da sola ha totalizzato 72 milioni di ascolti. Subito dopo sul palco del Ferrara Summer Vibez arriva Ernia, che con "Superclassico", una ballad intensa che parla d'amore, di ascolti ne ha collezionati quasi 130 milioni. Ecco poi Guè, punto di riferimento della scena sin dagli anni '90, come solista e prima con i Club Dogo. La sua presenza promette di portare una carica di energia unica. Nel suo caso gli ascoltatori mensili sono quasi 6 milioni, ma i fan sparsi per l'Italia sono molti di più.



Tutti gli appuntamenti di Ferrara Summer Festival

https://www.ferrarasummerfestival.it/programma/

Info e biglietti

https://www.ferrarasummerfestival.it/biglietti/

+39 0532 473033 – +39 351 5952501

https://www.ferrarasummerfestival.it/

https://www.instagram.com/ferrarasummerfestival/

https://www.facebook.com/ferrarasummerfestival



Ferrara Summer Festival, cos'è

Ferrara Summer Festival è una manifestazione che punta a proporre Artisti ed Eventi presentando una Rassegna di Spettacoli Musicali, e non, nel periodo estivo all'interno del Centro Storico di Ferrara. La cornice rinascimentale della città di Ferrara crea la suggestione per vivere serate di spettacolo uniche. L'organizzazione del Ferrara Summer Festival porta la firma di Fabio Marzola, presidente dell'Associazione Musicale Butterfly ed il patrocinio di Comune di Ferrara e Regione Emilia-Romagna.

15.07 – GUÈ + GEOLIER + ERNIA + SHABLO

16.07 – FIORELLA MANNOIA / DANILO REA

18.07 – GIACOBAZZI & FRIENDS

19.07 – VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90

20.07 – GIANNI MORANDI

21.07 – MADAME