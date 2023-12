Avventure Ciclistiche con Elvis e Otto: Libro per Bambini!

Elvis e Otto vanno in bici": Un'Emozionante Avventura per Piccoli Ciclisti!

Il libro "Elvis e Otto vanno in bici" segue le divertenti avventure di due amici ciclisti, esplorando le sfide e le risate che il ciclismo insieme può portare.

Dettagli e Caratteristiche:

Con 32 pagine e dimensioni di 27.6 x 1.1 x 27.7 cm, questo libro illustrato è pensato per bambini a partire dai 4 anni. È scritto in italiano ed è pubblicato dall'editore Terre di Mezzo.

Un'Esperienza di Amicizia e Avventura:

Elvis e Otto sono inseparabili e amano pedalare insieme. Quando Otto incontra difficoltà nel controllare la sua bici, Elvis cerca di aiutarlo, ma finiscono per trovarsi in situazioni comiche e avventurose.

Un Messaggio Educativo e Divertente:

Questo libro non solo intrattiene, ma trasmette anche valori importanti come l'amicizia, la collaborazione e la determinazione. È un'opportunità educativa mascherata da avventura divertente per i piccoli lettori.

Un'Avventura Ciclistica da Non Perdere con "Elvis e Otto vanno in bici"

Acquista questo libro per regalare ai tuoi bambini un'esperienza coinvolgente, che celebra l'amicizia e l'avventura in modo educativo e divertente!