Il comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'EMA ha raccomandato una modifica alle condizioni di conservazione approvate per Comirnaty, il vaccino COVID-19 sviluppato da BioNTech e Pfizer, che faciliterà la sua somministrazione nei centri di vaccinazione in tutta l'Unione europea.

Questa modifica estende il periodo di conservazione di un flaconcino non aperto di Comirnaty, una volta scongelato, a 2-8° C (cioè in un normale frigorifero) da 5 a 31 giorni (un mese).

La modifica è stata approvata in seguito alla valutazione di ulteriori dati di studi di stabilità presentati all'EMA dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Si prevede adesso che una maggiore flessibilità nella conservazione e nella manipolazione del vaccino potrà avere un impatto significativo sulle problematiche relative alla pianificazione e alla logistica delle vaccinazioni negli Stati membri dell'Unione.

Questo è quanto comunicato in una nota rilasciata lunedì dall'European Medicines Agency.