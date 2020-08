«Riaprire le scuole in sicurezza è la priorità di tutto il Paese. Abbiamo appena approvato all’unanimità in conferenza unificata con Regioni, Province e Comuni il documento con le indicazioni operative per la gestione dei casi e dei focolai di Covid nelle scuole e nei servizi educativi per l’infanzia. Nei prossimi giorni serviranno ancora tanto lavoro e condivisione. Non polemiche e divisioni».

Questa la dichiarazione rilasciata dal ministro della Salute, Roberto Speranza dopo il parere positivo delle regioni sulle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai nelle scuole per l'emergenza Covid, predisposte dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell’Istruzione e dall'Inail.

«La Conferenza delle Regioni – ha dichiarato il Presidente del Molise, Donato Toma, che ieri ha presieduto la riunione – prosegue con responsabilità istituzionale l’interlocuzione con il Governo in vista della riapertura delle scuole».