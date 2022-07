Enterprise Ireland, l’agenzia governativa per lo sviluppo, 1° VC d’Europa, ha lanciato il Gael Offshore Network in occasione del 2° Offshore Wind Forum tenutosi a Dublino a giugno. L’istituzione del Gael Offshore Network punta a far conoscere l’eccezionale expertise irlandese nel settore eolico offshore, apprezzato a livello internazionale, e a sottolineare la necessità di far crescere rapidamente l’energia rinnovabile in risposta all’emergenza climatica globale.

Il cluster è composto da 65 aziende specializzate in diversi ambiti tra loro complementari: ingegneria civile e navale, materiali e sistemi di installazione innovativi, indagini e raccolta di dati ambientali, soluzioni ICT, monitoraggio remoto e cyber security.



2° Offshore Wind Forum

L'Offshore Wind Forum ha visto la partecipazione di oltre 200 rappresentanti del settore eolico offshore europeo. Erano presenti grandi gruppi come Orsted, SSE Renewables, ESB Energy e RWE, appaltatori attivi nelle principali installazioni eoliche offshore e le PMI irlandesi, molte già con contratti in tutto il mondo.

Il Regno Unito è il mercato chiave per le società irlandesi dell’eolico offshore. L’obiettivo inglese di raggiunge i 50 Gigawatt entro il 2030 rappresenta una grande opportunità per la supply chain irlandese. Come sottolinea l’esperto di Enterprise Ireland, Liam Curran: “Gli inglesi sono leader mondiali nell’eolico offshore. Da qui al 2030, si prevede l’installazione di 3-4mila turbine offshore nel Mare del Nord in cui sono già coinvolte molte innovative aziende e startup irlandesi”.



Irlanda figlia del vento

Ma anche il mercato interno offre molte sfide come sottolineato da Wind Energy Ireland. Il Piano d’azione per il clima del Governo di Dublino ha stabilito l’obiettivo di avere l’80% di elettricità rinnovabile entro il 2030, con 5 GW di energia eolica offshore.

Leo Clancy, CEO di Enterprise Ireland, ha dichiarato: “Sono lieto di lanciare il Gael Offshore Network. Ci sono significative opportunità di crescita per le società irlandesi dell'eolico offshore. Le aziende irlandesi hanno prodotti e servizi innovativi per far decollare l’eolico offshore nel Mare del Nord, in Irlanda e in molti altri Paesi. La condivisione delle conoscenze e il networking con l'industria globale in eventi come questo sono una grande opportunità per far crescere rapidamente le energie rinnovabili”.