Tredici mesi dopo l'indimenticabile notte di Wembley, è il più giovane dei Campioni d'Europa, Giacomo Raspadori, a regalare con un gran gol all'Italia la vittoria sull'Inghilterra dimostrando che l'eredità di quello storico trionfo non è stata dilapidata.

Italia indigesta per l'Inghilterra, così davanti ai 50.000 spettatori del Meazza, gli azzurri senza neppure Spinazzola e Verratti, con una difesa formata da Bonucci, Acerbi e Toloi, riescono a battere per 1-0 una formazione che ha messo in campo Kane, Sterling, Foden...

Il gol partita è arrivato intorno a metà ripresa con un'azione personale di Raspadori che, agganciato in bello stile un cross in area, si libera poi della marcatura per poi inventarsi un destro a giro che si infila alla sinistra di Pope.

Nel finale, l'Italia non ha più il controllo del campo, ma ci pensa Donnarumma ad opporsi due volte nell'arco di pochi secondi ad una doppia conclusione di Kane a botta sicura. Ma non bisogna neppure dimenticare che l'Italia ha avuto con Di Marco prima (palo interno) e Gabbiadini poi, che si è trovato a tu per tu con Pope che gli ha respinto il tiro destinato in rete, la possibilità di portarsi sul 2-0.

Vittoria meritata, dunque. La partita era valida per il torneo di Nations League. Con questo risultato, l'Inghilterra retrocede nella Lega B, mentre l'Italia può continuare a sperare nelle Finals: vincendo lunedì a Budapest con l'Ungheria, che ieri sera ha meritatamente battuto in trasferta anche la Germania, saremmo primi qualificandoci per il secondo anno consecutivo alla Final Four. Inoltre, va sottolineato che il successo sull'Inghilterra consentirà alla nostra nazionale di essere tra le squadre testa di serie al sorteggio del prossimo Europeo.

Ecco che cosa ha detto Mancini nel post partita:

"È una vittoria importantissima – le sue parole a caldo - perché ci lascia tranquilli per il sorteggio degli Europei e perché ci consente di poter arrivare primi nel gruppo. E poi abbiamo battuto l'Inghilterra, una delle squadre più forti al mondo. ... Non conta il sistema, ma conta l'entusiasmo e la personalità della squadra. Abbiamo ancora delle difficoltà, con tanti ragazzi giovani e a volte durante la partita c´è da soffrire. Ma oggi hanno fatto una bella partita. In un gruppo con Germania e Inghilterra, con tanti giovani ci giochiamo il primato all'ultima gara. È importante vista la sofferenza che dobbiamo patire nei prossimi mesi".





Crediti immagine: twitter.com/tvdellosport/status/1573417125603319814