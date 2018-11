Anno Europeo del Patrimonio Culturale. Omaggio a Don Giovanni al 32° Festival Liszt Albano 2018

Un inedito “viaggio in Europa” con 20 artisti internazionali e italiani per 6 incontri tra musica, teatro e letteratura

Dal 17 novembre al 16 dicembre

Ore 18, Palazzo Savelli, Piazza Costituente 1, Albano (RM)

Direzione artistica Maurizio D’Alessandro

A cura dell’Ass. ne Amici della Musica Cesare De Sanctis

con il contributo del Comune di Albano, con il patrocinio di Accademia d’Ungheria in Roma, Museo e Centro ricerche Liszt Budapest, Accademia Università Liszt Budapest

Personaggio tanto influente nella cultura europea da diventare vero e proprio appellativo, la figura di Don Giovanni verrà omaggiata all'interno del programma dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale con il 32° Liszt Festival di Albano che, dal 17 novembre per culminare con il grande teatro di Puskin il 16 dicembre, vedrà alternarsi nella dimora storica di Palazzo Savelli concerti, eventi e incontri sul celebre protagonista della letteratura del vecchio continente.

Comparso per la prima volta nel 1630 nella commedia di Tirso de Molina “L'ingannatore di Siviglia e il convitato di pietra” e ripreso da Molière nel 1665 con la tragicommedia “Dom Juan ou Le festin de pierre” - alla quale si è ispirato il coreografo Gasparo Angiolini per realizzare nel 1761 il balletto pantomimo “Don Juan ou Le festin de pierre” - la figura di Don Giovanni è stata resa celebre dall'opera lirica “Il dissoluto punito ossia il Don Giovanni” di Wolfgang Amadeus Mozart (1787) e in seguito riutilizzato da vari autori nel teatro e nella letteratura: Carlo Goldoni, Lord Byron, Aleksandr Sergeevič Puškin, José Zorrilla, José de Espronceda o ancora José Saramago e Jacinto Grau Delgado.

Un percorso letterario e artistico che si fa viaggio tra epoche e paesi del vecchio continente, passando dall'Italia alla Spagna, dalla Russia alla Gran Bretagna, assumendo ogni volta connotazioni e sfumature diverse, dalla tragedia alla commedia.

Il primo focus sul Don Giovanni al 32° Liszt Festival sarà il 17 novembre, con conferenza di apertura che anticipa i tre recital pianistici affidati a interpreti di assoluto valore: la pianista russa Gala Chistiakova con un programma incentrato sulle suggestioni letterarie nella musica tra cui spiccano proprio le lisztiane reminiscenze sul Don Giovanni di Mozart; Gloria Campaner, tra le più interessanti giovani pianiste della nuova generazione pianistica italiana che andrà in scena il 2 dicembre con un programma di ampio respiro da Liszt a Debussy, Scriabin e Prokfiev; Sandro De Palma, celebre pianista rappresentante di quella scuola napoletana che fa capo a Vincenzo Vitale sul palco del Liszt Festival il 2 dicembre con un programma d’impronta romantica (Beethoven, Liszt, Mendelssohn). Grande chiusura affidata al teatro con il microdramma di A. Puskin Il Convitato di pietra ovvero Don Giovanni per la regia di G. Zito con un cast di attori di assoluto rilievo L. Pisani, C. Di Stefano, G. Barbieri e lo stesso G. Zito in interazione con i Solisti del Festival Liszt Fla Chamber Soloists.

“Il nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro” è lo slogan ufficiale dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 per il quale il Festival Liszt di Albano è stato scelto a farne parte dalla Commissione Cultura del MiBACT, quale manifestazione di eccellenza e rappresentativa per la cultura italiana ed europea.





Biglietto unico d’ingresso 10 euro. Info e prevendita 069364605. Per info: www.amicidellamusicaalbano.it



Sabato 17 novembre 2018 ore 17 Museo Civico

Sul tema di Don Giovanni

L’equivoco di un mito moderno fra musica e influenze letterarie



Conferenza di Maurizio D’Alessandro con la partecipazione di G. Zito, C. Di Stefano, Luigi Pisani

Ingresso libero



Palazzo Savelli



Domenica 18 novembre 2018 ore 18

L’EPOCA DI LISZT

QUARTETTO WERTHER



Brahms: Quartetto per pianoforte e archi op. 60 - Schumann: Quartetto per pianoforte e archi op. 47



Palazzo Savelli



Domenica 25 novembre ORE 18

SUL TEMA DI DON GIOVANNI

TRA MOZART E LISZT ED ALTRE SUGGESTIONI LETTERARIE

LA GRANDE SCUOLA PIANISTICA RUSSA

GALA CHISTIAKOVA, PIANOFORTE



R.Schumann: Arabesque op.18, Fantasia op.17

L.v.Beethoven: Sonata op.57 “Appassionata”

Schubert-Liszt: “Barcarolle”, “Grethen am Spinnrade”, “Erlkonig”, “Standchen”

Mozart-Liszt: Reminiscences de Don Juan



Palazzo Savelli

Domenica 2 dicembre ore 18

LE ECCELLENZE DELLA NUOVA GENERAZIONE PIANISTICA

GLORIA CAMPANER, PIANOFORTE

Respighi Notturno Liszt / Wagner Morte di Isotta Liszt / Verdi parafrasi dal Rigoletto Liszt / Rossini tarantella Debussy: Les collines d’Anacapri, Clair de Lune, l’isle joyeuse Scriabin Studio op. 2 n.1 Vers la Flamme , poema op. 72 Prokofiev Toccata Op. 11

Palazzo Savelli



Domenica 9 dicembre ore 18

I GRANDI SOLISTI

SANDRO DE PALMA, PIANOFORTE

van Beethoven: Sonata n. 2 op. 31 “La tempesta” Liszt: Funéralles – Giochi d’acqua a Villa d’Este Mendelssohn: Romanze senza parole – Andante e Rondò capriccioso op. 14

Palazzo Savelli



Domenica 16 dicembre ore 18

MUSICA E TEATRO

DON GIOVANNI ovvero IL CONVITATO DI PIETRA

dal microdramma ALEXANDR PUSKIN

Con gli attori: Luigi Pisani, Giacomo Zito, Chiara Di Stefano, Giada Barbieri

E I SOLISTI DEL FESTIVAL LISZT – FLA CHAMBER SOLOISTS

Cooproduzione Arteidea Eventi e Servizi



Info e prevendite

Drin Service 069364605

Biglietto unico d’ingresso E. 10. Info e prevendita 069364605

Facebook festival liszt albano

www.amicidellamusicaalbano.it