La legge con gli aiuti per le famiglie in crisi economica a causa del Covid, che Trump ancora si è rifiutato di firmare, contiene anche due misure - anche queste non certo di poco conto - che includono l'estensione dei sussidi speciali di disoccupazione e 1,4 trilioni di dollari destinati al funzionamento della macchina della pubblica amministrazione Usa.

I sussidi di disoccupazione scadono il 26 dicembre, cioè questo sabato. Pertanto se Trump si ostinerà a non voler approvare ciò che il Congresso ha già votato, 14 milioni di persone fin da oggi si troveranno a dover fare a meno di quelle risorse.

Invece, per quanto riguarda gli uffici pubblici, questi inizieranno ad essere chiusi a partire dal prossimo martedì.

Il veto di Trump su tale legge è per ora stato annunciato ma non formalmente applicato, pertanto il presidente in carica potrebbe ancora firmarla.

Ma il fatto che di primo mattino Trump, sabato, abbia già iniziato i suoi tweet annunciando la sua opposizione anche al finanziamento della spesa militare a cui è stato assegnato un budget da 740 miliardi di dollari non fa ben sperare in tal senso.

Our $740 defense bill is a gift to China, Russia & Big Tech. It fails to terminate the internationally dangerous Section 230, won’t allow us to bring our troops back home (where they belong), renames & destroys our forts & National Monuments, & makes 5G almost impossible! https://t.co/txJle9Ezlg