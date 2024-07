Il campionato di Serie A 2024/25 prende il via. Si riparte da una Juve che vuole tornare a vincere lo Scudetto dopo 4 anni di digiuno e dalla sua nuova guida tecnica, Thiago Motta. Non ci resta che scoprire tutte le insidie che attendono la squadra bianconera, ed il loro percorso in questa nuova stagione. Ecco le 38 tappe della Vecchia Signora.



Calendario Juve Serie A 2024/25: le partite dei bianconeri:

GIORNATA 1: Juventus-Como

GIORNATA 2: Verona-Juventus

GIORNATA 3: Juventus-Roma

GIORNATA 4: Empoli-Juventus

GIORNATA 5: Juventus-Napoli

GIORNATA 6: Genoa-Juventus

GIORNATA 7: Juventus-Cagliari

GIORNATA 8: Juventus-Lazio

GIORNATA 9: Inter-Juventus

GIORNATA 10: Juventus-Parma

GIORNATA 11: Udinese-Juventus

GIORNATA 12: Juventus-Torino

GIORNATA 13: Milan-Juventus

GIORNATA 14: Lecce-Juventus

GIORNATA 15: Juventus-Bologna

GIORNATA 16: Juventus-Venezia

GIORNATA 17: Monza-Juventus

GIORNATA 18: Juventus-Fiorentina

GIORNATA 19: Atalanta-Juventus

GIORNATA 20: Torino-Juventus

GIORNATA 21: Juventus-Milan

GIORNATA 22: Napoli-Juventus

GIORNATA 23: Juventus-Empoli

GIORNATA 24: Como-Juventus

GIORNATA 25: Juventus-Inter

GIORNATA 26: Cagliari-Juventus

GIORNATA 27: Juventus-Verona

GIORNATA 28: Juventus-Atalanta

GIORNATA 29: Fiorentina-Juventus

GIORNATA 30: Juventus-Genoa

GIORNATA 31: Roma-Juventus

GIORNATA 32: Juventus-Lecce

GIORNATA 33: Parma-Juventus

GIORNATA 34: Juventus-Monza

GIORNATA 35: Bologna-Juventus

GIORNATA 36: Lazio-Juventus

GIORNATA 37: Juventus-Udinese

GIORNATA 38: Venezia-Juventus